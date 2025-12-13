2026新北市長 鄭麗文：藍白一定展現團結合作氣象

（中央社記者王承中台北13日電）針對2026新北市長提名，國民黨主席鄭麗文今天表示，到目前為止，新北市長提名進度都非常順利，現在就是按照提名辦法，進行黨內的協調溝通，未來藍白一定會在新北市展現大團結大合作的氣象。

鄭麗文表示，之前與民眾黨主席黃國昌的藍白會，兩黨都表示高度誠意，她非常感謝黃國昌。黃國昌當時也指出，藍白一定會推出最能勝選的人選，所有人都願意全力輔選，所以未來藍白一定會在新北市展現大團結大合作的氣象。

針對總統府對於立法院長韓國瑜未能出席國政茶敘感到不解，鄭麗文說明，總統賴清德錯過所有應該要跟在野黨進行溝通協調的關鍵時間，誠懇建議賴總統，靜下心來好好自己喝杯茶，如果還不知道問題癥結，她只好送一面鏡子給賴總統。

因應新進黨員與重返國民黨的恢復黨籍黨員持續攀升，鄭麗文回應，她上任黨主席後，短短1個多月時間，已有成千上萬的黨員回娘家或加入國民黨，會積極安排新進黨員的授課，初步是安排北中南三區課程，應該從12月底開始，她會親自授課。

有意參選新北市長選舉的新北副市長劉和然則表示，各黨都有節奏與機制，他自己也是一樣，按照黨的機制走，對國民黨最好。國民黨本身是民主政黨，一定要有民主機制，讓國民黨可以在2026年或未來的選舉持續努力。（編輯：林克倫、張若瑤）1141213