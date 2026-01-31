2026新北市「三角督成形」？八炯預言黃國昌「最後動作」

政治中心／徐詩詠報導

民眾黨日前實施「兩年條款」，民眾黨主席黃國昌也將卸下立委身分，並專注於2026年新北市長選舉，競選總部將於2月1日開幕。不過值得注意的是，在藍白合持續進行的情況下，黃國昌是否真的會選到底，形成三角督局面？網紅八炯就預言「黃國昌一定退選」，並分析其終極目的。





民眾黨日前召開「珍重再見、後會有期！」記者會後，黃國昌被現場媒體詢問卸任立委後的規劃，他直言「卸任以後工作還蠻忙的」。同時也指出，競選總部將會是新北市民共同討論新北未來規劃、願景與夢想的園地，希望不分黨派的朋友都能前來，自己也會花相當多時間投入新北市長選戰的準備。

黃國昌將於1日退（圖／民視新聞資料照）

此番言論也引發網友好奇，更有人秀出黃國昌即將開幕的競選總部照片，並提問「真的會有人投他嗎？」對此，八炯回應：「他一定退選。他現在出來，只是為了跟國民黨交換政治籌碼，所以我們在民調上一定要支持他，讓他真心覺得自己能贏過國民黨，然後三方一起選，台派的勝算才會最大。」

八炯直言黃國昌一定退選。（圖／翻攝Threads）









