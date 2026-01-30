2026新北平溪天燈節將登場！ 20呎天燈主燈齊聚巿民廣場首次亮相

社會中心／黃恩琳、胡景順 新北市報導

2026新北市平溪天燈節即將登場，今天（30）舉辦啟動記者會，特別的是，今年首次將3盞20呎造型馬年天燈，從平溪移到新北市民廣場亮相，由新北市長侯友宜以及活動代言人「極地超馬運動員」陳彥博揭開序幕，宣布活動開跑，向大家拜早年祈福。

2026新北平溪天燈節隆重登場，3盞20呎造型馬年天燈首次亮相，齊聚新北巿民廣場，為平溪天燈節熱身，市長侯友宜與活動代言人「極地超馬運動員」陳彥博一起揭開序幕。

極地超馬運動員陳彥博表示，常常我會去平溪那邊，然後去做很多山徑訓練，今年是馬年，所以很特別這個精神，一定要象徵一下，就是希望有機會可以與我們侯市長，可以一起來參加馬拉松，活力新北。

2026新北平溪天燈節將登場（圖／民視新聞）

新北市長侯友宜表示，現在一般路跑可以，那不要說超馬，馬拉松42公里我都跑不動了，所以就饒過我吧，我可以加油打氣。

新北市天燈節將在2/27平溪國中，以及3/3十分廣場舉辦。今年活動以「馬驫奔騰，邁向成功」、「龍馬精神，活力新北」為主軸，融合馬年光雕秀，與5盞造型天燈主燈，共同百盞齊飛。

2026新北平溪天燈節將登場（圖／民視新聞）

新北市長侯友宜表示，第一場就是用驫字來代表是馬驫奔騰，邁向成功，第二場用我們龍馬精神，一個龍一個馬，龍馬精神，活力新北，希望用這樣不同的意象，來讓大家了解今年馬年是充滿動力跟希望，也充滿著我們今年一定是滿滿豐收的一年。

天燈節為民眾獻上夜晚最動人的視覺祈福饗宴，迎接精彩新年。





