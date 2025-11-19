2026新北怎麼戰？黃國昌：男主角若不是我也絕不扯後腿

「以行動 顧台灣」，民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文主席高峰會。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」登場，民眾黨在藍白合下，明年縣市長選舉目標受關注。黃回應，民眾黨當然「非常想要有地方執政機會」，但會把國家利益放在政黨利益上，找到最強團隊給台灣最好地方治理。黃國昌強調，若有機會代表藍白參選新北市長，一定全力以赴、使命必達，但若男主角不是自己，也不用擔心會扯後腿、袖手旁觀，一定會跳到第一線積極輔選，盼以最好的團隊帶來最好的地方治理。

對於鄭麗文喊出明年縣市長選舉要拿下15+1席與南一都目標，黃國昌則回應，鄭對黨未來發展提出目標完全能理解。

黃國昌說，民眾黨正成長茁壯中，又看到國會監督如同狗吠火車，知道要做事要拿到行政權， 希望更多好人才進地方政府，實踐地方治理；但重點是台灣共同未來，不是民眾黨要在地方選舉拿幾席。

黃國昌表示，與民進黨高關稅台灣模式不同，不知道要暫時到什麼時候，藍白合作未來應發展出符合台灣需求，一套可長久為台灣地方治理樹立典範的台灣模式。

黃國昌也舉例，自己宣布參選新北市長，也希望自己能成為更好的選擇之一，但「黃國昌是一個大局為重的人」，當有更高目標價值、更好的人選時，當然願意支持，不只看小我，還要看大我，而大我才是人民關心。

黃國昌說，競選過程，如何找到讓人信服的最強團隊，能接下新北市長侯友宜良好基礎棒子，給新北市民最佳地方治理，這才是真正值得關心的事。

黃國昌也重申，最後若有機會代表藍白參選新北市長，一定全力以赴、使命必達，但若男主角不是自己，也不用擔心他會扯後腿、袖手旁觀，一定會跳到第一線積極輔選，盼以最好的團隊帶來最好的地方治理。

黃國昌說，藍白整合過程會有很多討論，民進黨也一定會見縫插針，就像民進黨新北市長參選人蘇巧慧透過各種管道鼓勵他競選到底，自己當然明白蘇心中所想，但一切還是會回到做這件事初衷。

至於兩岸問題，黃國昌則提醒，所有台灣人要共同思考，與其在名詞意識形態打轉，不如立下目標，看要實現什麼價值，要能真正捍衛台灣民主法治、自由人權的生活方式，這才是值得努力目標。

