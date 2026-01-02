2026新北攜手10校15團體 開箱技職社會行動提案 用專業改變日常

教育局表示，新北技職教育為產業培育人才，也為城市培養關心社會、勇於行動的未來公民

用專業解決問題，用技能回應社會。新北市教育局今天(2日)攜手10所學校及15個公民團體，啟動2026年「技。續。未來」技職社會責任永續計畫，將推動14項跨域合作行動，讓學生走出教室、走進社區，把所學轉化為看得見的改變，展現技職教育回應真實世界的行動力。

新北市教育局長張明文表示，自2023年起將「技職社會責任」納入教育政策核心，讓技職教育不只「學一技」，更能「做一事、影響一座城市」，因此感謝15個公民團體協助10所學校，透過議題培力工作坊、跨域共創與實踐行動，引導學生從「看見問題」到「提出解方」，在行動中培養責任感與公民力。

局長張明文說，這四年來首創了「技職社會責任」，就是希望技職孩子擁有一技之長來貢獻社會、關懷社會，跟更多公民團體合作，能夠學習服務跟利他，這四年來看得非常感動，孩子的表現也讓自己佩服，他用他的專長跟學習到的技能來幫助社會，是教育最根本的實踐。

教育局表示，新北技職教育為產業培育人才，也為城市培養關心社會、勇於行動的未來公民。透過「技。續。未來」技職社會責任永續計畫，讓學習有感、行動有力，更讓專業成為改變城市的關鍵力量。