2026新北消防形象月曆發表 侯友宜邀大家做公益挺消防
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】2026新北消防形象月曆今（8）日正式發表！以「全民守護‧消防萌力」為主題，不僅有集專業於一身的消防員，也特別邀請小朋友化身小小消防員共同拍攝。新北市長侯友宜出席發表會為消防形象月曆宣傳，鼓勵民眾一起挺消防、做公益，販售所得將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用愛守護新北。
侯友宜表示，新北消防形象月曆推出迄今已18年，每年都吸引民眾搶購，2026年月曆有專業認真的消防夥伴，其中還有從事消防工作36年的小隊長林永昌，更邀請小朋友作為小小消防員加入拍攝，不僅彰顯陽光、健康、守護民眾的正面形象，也象徵傳承寓意。
侯友宜也說，新北市有山海、都會等面貌，因此災害型態多元，特別感謝消防同仁用專業技能、強健體魄及團隊力量救災，全力守護新北市民的安全。新北市也在今（114）年全國義勇消防人員體技能交流活動暨T-CERT競技大賽，獲得其中3項的第1名，並榮獲內政部消防署年度評鑑全國特優，展現消防專業。
消防局補充，2026新北消防形象月曆與全家便利商店合作獨家販售，即日起開放預購至115年1月31日24時止，售價為新臺幣119元。民眾可透過「全家」App購買，銷售所得扣除必要成本後，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於新北市公益用途。
