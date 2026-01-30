2026新北燈會2/22開幕 紅寶馬主燈迎春16大燈區天天精彩

新北市長侯友宜今（三十）日手拿特別版「金馬舞錢」搖搖馬存錢筒馬背附上一元硬幣象徵「馬上有錢」。（記者蘇春瑛攝）

二○二六新北燈會將於二月廿日在大都會公園試營運，二月廿二日開幕至三月八日為期十七天。新北市長侯友宜今（三十）日表示，今年以「勁馬奔騰‧新北Hi Light」為主題，打造十五米三百六十度紅寶馬主燈，規劃十六大燈區、八大特色活動、一百七十攤美食市集，天天精彩表演，歡迎大家共賞光影。

侯友宜表示，蛇年新北燈會吸引四百九十萬人次，創造九‧八億元效益。今年馬年場地擴增兩倍，主題燈區由十區增至十六區，帶來更多視覺饗宴。主燈結合光影科技與在地文化，象徵新年活力奔放。

民政局長林耀長表示，試營運期間每晚七點試燈，開幕後晚間六點至十點，每半小時展演一次，展現馬年奔騰氣勢。開幕當天邀請李杰明、陳忻玥、婁峻碩、美秀集團及南韓女星安芝儇演出。展期每日有街頭藝人表演，周末有YOYO家族、親子劇團及國際級藝文節目。燈會規劃馬寶牧場、小馬學園、天馬行空、出馬！！線條小狗等燈區，也回歸「祈福列車」首度與宮廟合作，現場擲筊祈福可獲限定小禮。

現場還有美食市集與文創攤位有手作體驗，民政局表示，今年提燈普通版「Horses好事轉來」以旋轉木馬設計，結合六大景點預計發放十二萬份；特別版「金馬舞錢」設計為搖搖馬存錢筒，馬背上附上一元硬幣，象徵「馬上有錢」。「Horses（好事）轉來」小提燈二月廿二日新北燈會現場首發（限量三千份），各區公所二月廿六日起陸續發放。

自即日起至二月三日在民政局活動貼文完成指定任務，有機會獲得特別版金馬舞錢小提燈，詳細請至「2026新北燈會」活動資訊或新北市政府民政局網站（https://www.ca.ntpc.gov.tw/）查詢。