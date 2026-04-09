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2026新北考古季「山海生存挑戰賽」 號召史前勇士熱血開戰！ - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市立十三行博物館透過遺址出土的豐富狩獵工具與大量魚獸骨堆積，印證了先民「靠山吃山、靠海吃海」的生存智慧。為讓大眾親身體驗原汁原味的史前日常，「2026新北考古季-考古生活節」於4月25日推出熱血沸騰的「山海生存挑戰賽」，透過模擬先民採集與狩獵競技，號召各路好手組隊前來，用腦力與體力爭奪「最強考古生存者」的最高榮譽。

「2026新北考古季」以海洋文化與永續精神為核心，自3月至5月串聯起「知識啟航」、「國際交流」、「永續生活」的史前盛會。最受矚目的主活動「新北考古生活節」將於4月25日至26日在新北考古公園盛大登場，現場精心規劃「體驗」、「市集」、「展演」三大主題區，重磅邀集臺灣、日本、韓國、印尼及越南等國內外考古博物館與專業機構，聯手推出超過40攤「海洋」主題限定體驗，帶領觀眾感受大洋交流軌跡。

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雙人負重等四大關卡挑戰團隊默契。(圖/十三行博物館提供)

除了豐富的跨國文化體驗，專為熱血民眾打造的「山海生存挑戰賽」也將於4月25日火熱開戰。這場極致考驗原始直覺與團隊默契的積分戰，參賽隊伍需在限時內輪番上陣，透過模擬神射狩獵、盲測摸索海洋珍寶、雙人負重穿越障礙以及精準撒網捕魚等四大關卡，全方位展現史前先民強大的生存技能與爆發力。總積分前三名將贏取豐厚獎項，冠軍獨得八里唯一國際星級飯店「八里福朋喜來登酒店」雅致客房雙人住宿券2張；亞軍可獲該酒店俱樂部設施使用券，享受飽覽河畔美景的無邊際露天泳池與「琥珀美人湯」舒緩身心，溫泉為氯化物碳酸氫鹽泉，泉質溫潤細緻，泡湯後肌膚清爽滑順。季軍則獲得全臺唯一考古咖啡廳「13 CAFÉ」提供的「人面陶罐素炒飯套餐」，品嚐結合健康與永續概念的創意美饌。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，作為引領大眾探索新北深邃歷史的核心場域，「2026新北考古季」是將學術底蘊轉譯為大眾生活體驗的重要實踐。此次打破博物館的靜態框架，將史前知識轉化為刺激的「山海生存挑戰賽」，讓民眾在揮灑汗水之際，親身驗證先民在這片山海間強韌的生存智慧與生命力。

八里福朋喜來登酒店副總經理劉若凡分享，飯店品牌不僅提供優質的休閒旅宿服務，更希望能深化與在地文化的連結，很高興能與博物館展開公私協力的跨界合作，期盼透過支持這項深具意義的文化活動，讓旅客的行程增添史前人文底蘊，共同提升八里觀光旅遊的全新價值。「山海生存挑戰賽」於4月9日至16日開放線上報名，限額10組。賽事採4人組隊，成員須滿8歲且含1名成人。歡迎熱血玩家把握機會，展開史前冒險之旅！更多資訊請至2026新北考古季活動官網(https://2026ntpcarchaeology.org/) 或十三行博物館粉絲專頁(https://www.facebook.com/13hangmuseum) 查詢。