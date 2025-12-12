2026新北耶誕馬拉松接力賽早鳥優惠限時啟動

《圖說》2025新北市耶誕馬拉松接力賽，一般競賽組由「環保謙虛搶第一」奪冠，布條左邊為觀旅局長楊宗珉。〈觀旅局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北市耶誕馬拉松接力賽甫於日前熱鬧圓滿落幕，為回應跑者熱情支持，新北市觀光旅遊局今〈12〉日宣布，「2026新北市耶誕馬拉松接力賽」即日起推出「超早鳥8折優惠」，限額100名，至12月31日止，額滿為止，詳情可上新北市觀光旅遊網、「旅跑新北」Facebook粉絲專頁及「新北旅客」Facebook粉絲專頁查詢。

《圖說》2025新北市耶誕馬拉松接力賽「了不起的夏布夏布」扮演西遊記系列獲得變裝組冠軍。〈觀旅局提供〉

觀旅局長楊宗珉表示，「新北市耶誕馬拉松接力賽」與「新北市鐵道馬拉松接力賽」同屬「追」系列賽事，未來將持續深化系列品牌，打造具代表性的城市接力路跑活動。此次同步推出的2026年賽事超早鳥8折優惠，不僅是對今年參賽跑者的回饋，也讓民眾能提早規劃明年運動目標；耶誕主題接力賽為年度限定場次、名額有限，建議有興趣的民眾及早把握早鳥優惠時機完成報名。

《圖說》2025新北市耶誕馬拉松接力賽，劉和然副市長一早特地到現場替跑者加油打氣。〈觀旅局提供〉

他指出，2026賽事採「三人一隊」接力賽制，全程24.7公里，分為8.4公里、5.2公里及11.1公里三棒，短、中、長距離一次到位，讓不同程度的跑者都能依自身狀況選擇合適挑戰方式。

《圖說》2025新北市耶誕馬拉松接力賽，跑者在起跑前與耶誕燈飾合影留念。〈觀旅局提供〉

賽事結合城市街道路線與團隊接力特色，跑者將接力奔馳於平日車流不息、活動期間難得開放、象徵新北城市動脈的縣民大道，在清晨時段穿越市中心街廓接力前進，最後與隊友合力衝刺回到終點，體驗與平常截然不同的城市奔跑感受，兼具運動挑戰與團隊合作的參與體驗，深受跑者與親友族群喜愛，亦適合好友揪團、同事組隊、親子與情侶共同參與，一起完成專屬於冬季耶誕的城市接力挑戰。