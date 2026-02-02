2026新北藍人選未定 侯友宜：年前完成提名

新北市 / 綜合報導

2026新北市長選戰，民進黨參選人蘇巧慧早早開始跑行程，民眾黨參選人黃國昌昨(1)日也進行競選總部開幕儀式，但國民黨究竟會由台北市副市長李四川、還是新北市副市長劉和然出線，尚未有定論，新北市長侯友宜今(2)日對此也有最新回應。

國民黨新北市黨部主委黃志雄，今(2)日在廣播節目上也透露，農曆年前國民黨人選就會確定，但由於過去經驗已經證明，藍白2026若不合作，就無法在2028完成政黨輪替，因此3月底前就會和民眾黨完成整合。

