2026新北藍營關鍵選戰…沈榮欽指鄭麗文無暇理白營「忙統合黨內」：現在是民眾黨勒索好時機

明年全台各縣市首長選舉，有關藍綠白各黨的競選策略引起相當大的討論聲量，尤其目前民眾黨主席黃國昌深陷狗仔風波，外界也十分關注「藍白合」討論進度。對此，前加拿大約克大學副教授沈榮欽今（7日）上電台節目《新聞放鞭炮》提到，目前國民黨主席鄭麗文還無力處理合作，她要先統合黨內勢力、和中共達成某種協議。不過，他也說，目前鄭麗文尚未完全掌權情況下，此時為民眾黨勒索利益的好時機。

沈榮欽表示，2026大選對藍綠而言，當然每個席次非常關鍵，尤其六都；但他認為，這當中的關鍵是民眾黨，鄭麗文現在沒有力氣去關注白營，因為她要先統合黨內勢力、跟中共達成某種協議，但黃國昌和柯文哲非常清楚，當前是他們「勒索」藍營的好時機。

對此，沈榮欽解釋，白營可以說如果不給他們某些利益，在新北市也許成事不足，但可以敗事有餘，鄭麗文非常清楚只要丟了新北就丟了黨主席，因此這也是為何現在黃國昌和柯文哲會去搶「合作代理權」的原因，兩人必須確定能與鄭達成協議；而鄭麗文在這處境下，是會答應他們的。



沈榮欽提到，中央研究院社會學研究所研究員吳介民的「相對貧窮將成民粹溫床」一論還能更進一步，其實不只是相對貧窮感，另外一部分關鍵因素是「相對地位剝奪感」。他說，以小草為例，很多在新竹、科學園區的人反綠挺白，是有錢的那群人。



沈榮欽接續說，在新竹或科學園區挺白營的那些人，他們會認為自己其實在台積電內只是一個小螺絲釘，地位沒有獲得應有的重視程度，這些人一直是民眾黨主力之一。他指出，很多白營支持者即使知道柯文哲說謊，依然認為他「很真誠」，這在政治學調查中，有兩類人是「是明明知道在說謊，但認為背後有更大的目的而感到真誠」。



針對這兩類人，沈榮欽解釋，一種是擁有「代表性危機」，覺得沒人代表群體，有一個人能站出來、爭取訴求就會跟隨，這樣的人容易被民粹動員；另一群則是「相對地位剝奪」，像是認為是軍公教或在台積電上班，地位應該很高，但實際上沒覺得受到足夠重視，這些人的社會科學認知往往較薄弱，普遍因工作太忙，沒時間吸收各方資訊只能看手機，同樣容易被民粹操弄。



沈榮欽直言，新竹市是民眾黨的大本營，這背後反映不是相對貧窮，新竹反倒是全台最有錢的縣市，其實是代表性危機和相對地位剝奪這兩類人的問題。他說，去看美國、歐洲、南美各式各樣的民粹主義增長，該現象不只是貧富差距，很大一部份是心理因素，這點民進黨執政府的理解相當不足。

(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)

