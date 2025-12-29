2026新北藍白合破局？黃國昌大造勢爭市長 鄭麗文鬆口：明年徵召李四川

2026年地方大選剩不到1年，朝野各政黨陸續展開布局，外界關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌27日下午在新北新莊舉辦首場造勢活動，角逐新北市長態度明顯，讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日在節目《千秋萬事》鬆口，國民黨會先產生自己的人選，考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，希望明年再徵召。

​民眾黨日前舉行「為新北應援x DO THE BEST」活動，為黃國昌參選2026新北市長暖身備戰，柯文哲也現身發表交保後首次助講，讚許黃國昌在民眾黨最危險時刻勇於承擔，相信黃國昌一定能給新北市全新未來。

外界關注新北藍白合是否破局？對此，鄭麗文表示，國民黨會先產生自己的人選，「大概不至於走到初選」，雖然會盡快提名，但也要考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，否則本來第一波要提名的是現任縣市首長，但不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。



​主持人王淺秋問到，2026縣市長席次目標為何，鄭麗文說，首要是維持現有藍營縣市席次，當然有難度與挑戰，同時她也希望在台南灣有所突破，才會這麼早提名台南、高雄、屏東，未來會和謝龍介、柯志恩和蘇清泉3人一起討論選舉佈局與戰略，而她也會幫忙跑南部選區。​

