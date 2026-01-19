2026新北藍白整合再拖不妙了？洪孟楷曝1隱憂：農曆年前得確定人選

民進黨日前已陸續完成高雄、台南、嘉義等地區的縣市首長黨內初選，並預計於21日中執會正式通過提名，提前布局2026年縣市暨直轄市長選舉。針對新北市選戰，國民黨立法委員洪孟楷18日於《大新聞大爆卦》節目中指出，民進黨立委蘇巧慧在2024年立委選後，便已頻繁跨區走訪新北市，極可能代表綠營出線。反觀藍營方面，目前仍有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然等人角逐，民眾黨主席黃國昌亦表達參選意願，洪孟楷認為，藍營內部應加快提名腳步。



洪孟楷強調，「民進黨已經擺好陣仗了。」他表示，過去兩年間，蘇巧慧多次運用民進黨黨部資源跨區走動，並參與罷免站台；相較之下，藍營至今仍在評估新北市長潛在人選，「藍白什麼時候會整合，我覺得這是大家所關心的。」

洪孟楷表示，他已多次向黨中央建議，2026年縣市長選舉應建立全國一致的提名機制，「我們應該先把遊戲規則講清楚，講完之後，各縣市就依照規則走，這樣比較能避免『因人設事』的狀況。」他認為，若制度不一，容易演變成「大家光討論哪一個遊戲規則對誰比較有利」，反而造成內耗。他也指出，「包括宜蘭縣、嘉義市、新北市，都有藍白要整合的問題」，因此國民黨應盡快定於一尊。

針對新北市選情，洪孟楷表示，希望能在農曆年前確定市長人選。他分析，新北市幅員遼闊、人口眾多，長達9天的農曆年假是拜廟、經營地方的關鍵時刻，「如果那個時候我們的候選人還沒有出來，而對方的候選人已經出來了，我都可想而知，那9天裡面都會是蘇巧慧，每天去一個區、一個大廟來走。」他憂心，如此恐造成地方基層的焦慮。

儘管黨內仍有多個縣市處於協調階段，洪孟楷強調，「今年其實比過去幾年都還來得早。」他回顧歷屆選舉時程指出，2018年高雄市長人選於5月才確定，2014年台北市長亦是5月定案，2022年台北市、桃園市則是在4月底才拍板。他進一步分析，民進黨提前啟動2026年選舉布局，與其施政表現不無關聯，「過去這一年多施政無力，再加上美國關稅等等相關議題，拿不出亮眼成績單，最好的辦法是什麼？趕快來搞2026的縣市長人選。」他直言，這樣的操作「某種程度上也算是民進黨的陽謀」

在藍營整體布局方面，洪孟楷認為，台北市長蔣萬安在2026年將扮演關鍵角色，「蔣萬安在這一局裡面，絕對扮演藍營火車頭、領頭羊的角色。」他指出，蔣萬安的高人氣不僅有助於穩住台北市，也可望外溢至其他縣市，發揮整體帶動效應。

