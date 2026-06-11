《2026新北變天？！》周玉蔻曝權威學者最新判斷：蘇巧慧有機會贏

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資深媒體人周玉蔻今（11）日在臉書發表題為《2026新北變天？！》的評論文章，透露日前與一位長期研究台灣政治、對選舉判斷向來極為謹慎且準確的權威學者交換意見時，對方罕見直接表示：「蘇巧慧有機會贏。」

周玉蔻表示，這位學者過去對台灣選舉觀察十分精準，也很少如此直接表態，因此這項判斷格外引起她重視。

她指出，就在幾個月前，多數人仍認為新北選情幾乎沒有懸念。當時民調顯示，國民黨新北市長候選人李四川領先民進黨立委蘇巧慧超過15個百分點，不少政治觀察者甚至認為選舉已提前底定。

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不過短短幾個月後，情況開始出現變化。

根據最新民調，李四川支持度約34%，蘇巧慧約31%，雙方差距已縮小到個位數。

周玉蔻認為，從15個百分點縮小到只剩幾個百分點，已經不是一般民調波動，而是一個值得認真看待的政治訊號。

她分析，李四川多年來最成功的地方，就是建立起「很會做事」的形象。工程背景、行政資歷與執行能力，讓不少中間選民對他抱持好感。

不過隨著選舉逐漸升溫，外界也開始重新檢視他在台北市副市長任內的各項作為。

周玉蔻指出，從遮陽傘爭議、機器狗巡邏、公館圓環地下道拆除，到豪宅頭期款問題，原本被視為優勢的標籤，逐漸開始出現不同聲音。

她認為，真正讓部分選民開始改變看法的，未必是事件本身，而是李四川面對這些事情時的態度。

「很多問題說不清楚；很多質疑沒有正面回應；很多時候給人的感覺不是迎戰，而是退縮。」

周玉蔻表示，對一位長期把「會做事」當成最大政治資產的人來說，這樣的發展並不有利。

因為選民最後檢驗的，不只是能力，還有人格特質，以及面對陽光與檢驗的勇氣。

值得注意的是，科技專欄作家林修民日前在電台節目《新聞放鞭炮》中也提出類似觀察。

林修民認為，李四川真正的問題可能不是年齡，而是時代感。

周玉蔻則表示，這句話說中了許多事情。

她認為，2026年的新北已經不是2018年的新北。大量年輕家庭移入、大量科技產業人口增加，AI、教育、托育、交通、住宅與產業升級等議題，正逐漸取代傳統藍綠對決，成為更多選民關心的焦點。

在這樣的背景下，她認為蘇巧慧開始出現更大的發展空間。

周玉蔻指出，蘇巧慧未必擁有李四川那樣完整的行政資歷，卻有另一種優勢。年輕、有活力，也願意面對爭議與接受檢驗，代表的是另一種世代感。

不過她也強調，現在就說新北已經變天仍然太早。

「新北畢竟不是高雄，也不是台南，國民黨在這裡仍然有深厚基礎。」

但她認為，最近幾個月最明顯的變化，就是蘇巧慧正在往上，李四川正在往下，而且這個趨勢目前仍未停止。

周玉蔻表示，未來五個半月真正值得觀察的，不是誰多兩個百分點、誰少三個百分點，而是李四川能否重新找回說服力，以及蘇巧慧能否把好感度轉化為支持度。

她認為，當一場原本被認為沒有懸念的選舉開始出現懸念時，真正的選戰往往才剛剛開始。

（圖片來源：周玉蔻臉書、蘇巧慧競選辦公室）

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