2026新北跨年！台韓日巨星跨海齊聚 雙舞台卡司一次看
準備好迎接2025年尾聲的夜晚！新北市年度盛事「閃耀新北1314跨河煙火」即將於12月31日下午4點30分在淡水漁人碼頭「星光舞台」及八里左岸「星月舞台」熱力登場，不僅有長達13分14秒的跨河煙火秀，更邀請南韓天后HWASA以及日本創作歌手樋口愛等獻唱！
淡水漁人碼頭星光舞台卡司
由林姮均和江振愷 terry主持，演出陣容包括：
YOYO家族
Ozone
張語噥 Sammy
蘇慧倫
黃偉晉
隨心所欲樂團
小男孩樂團
蕭煌奇
李炳輝
南韓女團MAMAMOO成員 HWASA
八里左岸星月舞台卡司
由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵和韓艾婷主持，演出陣容包括：
OPEN!家族
動力火車
U:NUS
梁文音
babyMINT
以莉·高露 Ilid・Kaolo
賴晏駒 LAI
陳華
梁舒涵
PALLAS 帕拉斯
南韓新生代女團 Baby DONT Cry
日本創作歌手 樋口愛
跨河煙火
日期：2025/12/31（三）20:26
地點：淡江大橋上下游淡水河畔
製作團隊：法國世界級藝術煙火團隊 Groupe F
施放時間：13分14秒
今年新北市政府特別擴大煙火燃放區域，以淡江大橋為中心，左右兩側皆規劃為煙火施放區，共設置六個燃放點，打造更壯闊的視覺場域，整場活動融合火焰、光影、音樂與空間設計，呈現出一場震撼人心的沉浸式煙火藝術盛宴，除了傳統煙火表演外，市府更精心策劃訂製少見的煙火，包括八重蕊、五彩瀑布、錦冠瀑布、飛珠遊星煙火和五彩落葉等，煙火總長13分14秒，共35,520發創歷年最多，也意涵著「想我，我愛你。一生一世」。
Groupe F 為全球最具指標性的藝術煙火設計團隊，1990年創立於法國，長年致力於將煙火、光影、音樂與建築景觀融合，開創劇場式火焰表演的新典範，其作品橫跨五大洲，足跡遍及世界最具代表性的地標與國際盛事，其作品融合科技與藝術，擅長以煙火敘事，結合燈光、音效與空間動線，打造沉浸式的視覺體驗。Groupe F 團隊由藝術家、工程師、編導與技術人員組成，具備高度創意與執行力，持續引領全球煙火設計的革新潮流。
煙火三篇章特色介紹
序幕《河光初啟》以橋梁為指揮棒，開啟新北與世界的光影對話；第二幕《星夜共舞》煙火色彩如印象派畫作，映照城市與自然的交融；第三幕《乘風飛揚熾熱願望》煙火達到高潮，象徵新北迎向未來的願景，以創意煙火設計結合淡江大橋的建築語彙，讓光、影與聲在淡水河上交織出屬於新北的壯闊樂章，這場作品象徵城市的夢與希望，也讓世界看見新北以藝術之名，迎接嶄新的未來。
煙火施放觀賞點
淡水區：漁人碼頭、滬水藝文休閒園區、海關碼頭、金色水岸
八里區：十三行文化公園、十三行博物館、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園、漫步廣場、八里左岸公園
煙火施放觀賞點。（圖／新北市政府）
閃耀新北1314跨河煙火
日期：2025/12/31（三）
地點：淡水漁人碼頭、八里左岸
時間：16:30-21:30
官方直播：新北市文化局Facebook、新北市文化局YouTube、我的新北市Facebook
電視頻道：CH32 東森綜合、寰宇綜合台
新聞直播：東森新聞台YouTube、Facebook
