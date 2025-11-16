2026新北選戰升溫 蘇巧慧劉和然同框較勁 李四川勤跑行程
2026選戰升溫，民進黨已拍板由立委蘇巧慧參選新北市長，藍白卻仍未整合出人選。表態參選的民眾黨主席黃國昌日前稱「我和李四川都能贏蘇巧慧」，昨天新北副市長劉和然和蘇同框，檯面上行禮如儀，致詞時暗自較勁。北市副市長李四川說「目前重心放在輝達」，卻也在新北勤跑行程。
綠營已定於一尊，藍營支持者湧現焦慮。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，以前選舉大多過年後才確定人選，但明年市長侯友宜任期屆滿，加上綠營已確定人選，國民黨勢必要加快步伐。他說，黨中央若12月底前完成協調、訂出時程最好，但最晚不會超過明年1月底。
民眾黨新北地方人士表示，目前仍等待選決會訂定時程，黃國昌持續深耕，布局新北，也將與國民黨主席鄭麗文會面，討論雙方明年藍白合模式，內部計畫明年3月前完成藍白整合的「遊戲規則」。
蘇巧慧、劉和然連日密集跑行程，李四川則傳出競選團隊已然成形。3人先在蘆洲某地方大老公祭場合碰面，為尊重家屬，3人僅點頭示意未交談；隨後蘇、劉2人在板橋中醫嘉年華再度同框，雖稱彼此互動「自然、尊重、友善」，不希望被過度政治解讀，致詞和受訪談話卻略見硝煙味。
「上一棒規畫得很好，我們下一棒會接得更好。」劉和然上台致詞時，在場人士均會心一笑。他以中醫的「望聞問切」比喻市政工作，希望持續一步一腳印，勤走新北，走進29區基層，望民眾表情、聞城市味道、問專家建議，最後切入要害解決各項疑難雜症。
蘇巧慧強調自己在立法院10年問政成績，認為自己能在新時代推出新方法；對於黃國昌自稱民調勝蘇巧慧，蘇則說人選尚未定位，數字高低只是參考，最重要的是每一次與市民接觸的機會，「我的面試官始終是新北市400萬市民。」藍白整合與否、對手是誰，她都尊重。
李四川仍在北市服務，對選舉保持低調，但藍營內部消息指他的選戰團隊已形成。李四川幕僚說，北市府顧問宋自強早已服務一段時間，非為選戰布局；另名曾任媒體人的新任法制局編審屬正常人事安排，無關選舉。
