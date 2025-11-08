2026新北選戰數據曝！黃國昌「負向聲量」大贏李四川、蘇巧慧

政治中心／劉宇鈞報導

2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選。時事評論員吳靜怡今（8）日公布大數據資料，黃國昌聲量佔比逾五成，但負向比高達50.7%，負面聲量排名第一。

吳靜怡發文說，在新北市長選戰的數位與新聞戰場上，一場真實熱度的風暴正席捲而來，根據跨平台社群監測數據（至2025年11月8日），黃國昌以驚人的14萬聲量稱霸，但多仰賴爭議事件堆疊；反觀蘇巧慧與李四川，則憑藉穩健信任形象逐步累積支持。

吳靜怡指出，民進黨近日正式徵召蘇巧慧參選，藍營內李四川、劉和然與洪孟楷的角逐浮現，而黃國昌的參選表態更點燃藍白合變數。關鍵字關聯性與近期新聞，這五位人選的格局不僅暴露聲量與信任的落差，更預示選戰將進入「爭議 vs 信任」的決戰階段。

吳靜怡提到，數據顯示，黃國昌聲量佔比逾五成，但負向比高達50.7%，反映其爭議性政治風格引發兩極化，黃的聲量軌跡與爭議事件同步，關聯的關鍵字如「民眾黨」、「狗仔案」、「凱思國際」，強化其「高曝光、低信任」特徵。

吳靜怡分析，近期新聞如民進黨選對會於11月5日徵召蘇巧慧，立即推升她的穩健成長，蘇巧慧相關新聞強調其三大優勢：家族背景、議會經驗與女性形象，讓聲量從慢熱轉向積極；而李四川則在輝達案中展現專業，維持信任形象，回應參選時強調「輝達比選舉重要」，好感度穩定，關聯關鍵字偏向「藍營市長人選」、「政策經驗」。

吳靜怡強調，黃國昌爭議熱度易疲勞，蘇巧慧信任滲透中間選民，李四川專業穩健。新北市長之爭的勝負，不再只是誰被討論最多，未來逐步會走向「誰被信任最多」。

