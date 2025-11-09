2026新北選戰！劉和然曝形象照、李四川呼聲高 侯友宜：各自全力以赴

記者詹宜庭／台北報導

被問國民黨新北市長人選？侯友宜表示，目前還是大家在各自的崗位上全力以赴，團結在一起。（資料圖／新北原民局提供）

民進黨選對會提名立委蘇巧慧選2026新北市長，藍營人選也備受矚目，新北市副市長劉和然公開形象照，對外宣示「準備好了」，同樣呼聲高的北市副市長李四川日前也表態都是優秀人選，若劉有意承擔，他個人樂觀其成。新北市長侯友宜今（9日）出席公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會，面對新北市長人選，他表示，目前還是大家在各自的崗位上全力以赴，團結在一起。

民進黨選策會通過由蘇巧慧代表民進黨出征明年新北市長選戰，國民黨部分，除了呼聲高的李四川，劉和然也有意參選，公開自己形象照對外宣示「準備好了」，而民眾黨主席黃國昌也有意爭取2026新北市長，日前稱願跟國民黨共推最強人選。

面對2026選舉，侯友宜出席公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會時被問及「國民黨人選好像還沒有新的進度，黃國昌說不會一直等下去，最後會藍白合嗎？」侯友宜表示，目前還是大家在各自的崗位上全力以赴，團結在一起。

