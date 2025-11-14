2026新北選戰「最看好誰當選？」最新網路投票結果曝光

政治中心／彭淇昀報導

下屆九合一選舉於2026年11月28日登場，各陣營已開始布局。新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參選，民眾黨由主席黃國昌表態出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高、現任副市長劉和然有意參選。對此，「Yahoo奇摩」10日發起網路投票活動，民眾對於2026新北市長選戰，最看好誰當選？有超過4成的人都投給李四川，第二高的則是蘇巧慧，最新網路投票結果出爐。

下屆九合一選舉於2026年11月28日登場，根據「Yahoo奇摩」網路投票來看，目前呼聲最高的是李四川。（圖／資料照）

根據「Yahoo奇摩」10日發起投票活動，目前已經有超過5.5萬人參加。主題為「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」統計時間為11月10日至11月14日。

針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」問題，截至14日晚間6時40分左右，有45.9%的人看好李四川、12.6%看好蘇巧慧、11.6%看好黃國昌、1.6%看好劉和然、25.1%不知道／沒意見、3.2%其他。透過數據顯示，目前看好利四川的占大多數。

而這份民調，作答的性別大多為男性，占比53.5%、女性則為46.5%；至於居住地以北部（北北基／桃竹苗）居多56.2%、中部（中彰投）16.8%、南部（雲嘉南、高屏地區）22.6%、東部（宜花東）3.3%、離島（金門、澎湖、連江）1.1%。

年齡大多數落在55歲以上有17.8%，其次為41-45歲有17.3%；36-40歲有15.2%；46-50歲有13.2%；51-55歲有12.5%；31-35歲有10.8%；26-30歲有6.7%；20-25歲有4.4%；未滿20歲有2.1%。

