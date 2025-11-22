2026新北選戰！無論三腳督.1對1 李四川皆具優勢

台北市 / 綜合報導

2026縣市長選戰，雙北的布局，首先在新北市長選戰，藍白會不會合？怎麼合？平面媒體公布新民調，顯示如果一對一，只有國民黨的李四川領先民進黨的蘇巧慧；如果三腳督，也只有李四川領先，但差距很近。而另外在首都台北，民進黨的人選似乎卡關中。不過這次民進黨祕書長徐國勇就開口，說立委王世堅「是好人選」，王世堅被媒體問到這題時，嚇到手滑，直說徐國勇點錯了，隨後還罕見在立法院開金嗓唱歌。

立委(民)王世堅說：「本來應該從從容容游刃有餘。」被拱開金嗓，民進黨立委王世堅超級配合，在立法院清唱暴紅歌曲「沒出息」，不過才唱沒幾句，就露出害羞神情，但除了歌曲引發熱議之外，在2026年台北市長戰局，王世堅也多次被點名，這回民進黨祕書長徐國勇也發聲了，民進黨祕書長徐國勇說：「台北市的人選相當多，王世堅本身也是個人選。」

廣告 廣告

立委(民)王世堅說：「(點名你是好人選)，不敢啦他點錯了啦。」但目前為止，民進黨內只有壯闊台灣創辦人吳怡農交參選意願表，外界持續點兵點將。甚至台灣民意基金會董事長游盈隆居然點到前總統蔡英文，立委(民)王世堅說：「蔡英文希望完全退休，不想再過問政治這都很清楚。」

立委(民)吳思瑤說：「蔡英文是台灣最好的國際代言人，應該沒有人想像她參選台北市長，可當成創意不需要跟游盈隆認真。」游盈隆點名之餘，也認為民進黨的困境，在現任市長蔣萬安四年任期沒出什麼紕漏之下，任誰參選都機會渺茫。綠營北市戰將，持續點名中；新北則是早已出爐，反倒是藍白怎麼合眾所矚目。

匯流新聞網公布新民調，以市話和手機7比3的方式進行調查，如果是一對一的戰局，台北市副市長李四川暫時領先民進黨立委蘇巧慧10%；而如果國民黨派出新北市副市長劉和然，落後蘇巧慧6.6%，但還有超過兩成未決定。

如果藍白推派民眾黨主席黃國昌出戰，暫時落後蘇巧慧13.9%，未決定的還有近兩成，但假設新北呈現三腳督戰局，目前李四川微幅領先蘇巧慧，差距不到3.5%，黃國昌支持度16%左右；如果三腳督但國民黨派出劉和然，則變成蘇巧慧領先大約15%，黃國昌支持度約23%。

立委(民)蘇巧慧說：「我就從選對會決定是我甚至從更早之前，我就是抱著一對一的心情來上這個擂台。」蘇巧慧接受專訪，坦言李四川實力強，但也點出自身優勢，節目主持人黃暐瀚VS.立委(民)蘇巧慧：「(妳覺得妳會不會)，(就是跟李四川最後對決)，我覺得我跟任何人都有可能啊，任何人都有可能啊，搞不好還有黑馬。」

節目主持人黃暐瀚VS.立委(民)蘇巧慧：「(那妳覺得李四川強不強)當然強啊，川伯是一個很專業的公務人員，不過我覺得我自己的優勢是，應該就是我正因為我的世代我的年紀在這裡，所以我的觀念我的方式可能會更新穎。」

而藍白可能如何合作，民眾黨提倡的「聯合政府」，是否能運用在地方政府，有可能藍白「搭檔正副縣市長」參選嗎，國民黨副主席李乾龍說：「基隆市長謝國樑跟民眾黨副市長邱佩琳已有成功案例，那就看機緣，每個地方有不同機制，在地方合作聯合政府，我想也是可行。」台北新北市長選戰，分別由誰來征戰，戰將要底定，都還需要磋商研議。

原始連結







更多華視新聞報導

新北市長選戰！ 綠派蘇巧慧出戰 李四川：先把輝達做好

新北市長藍白合？黃國昌爆「蘇巧慧鼓勵選到底」：但我是以大局為重的人

迎戰鍾東錦 民進黨選對會徵召陳品安選苗栗縣長

