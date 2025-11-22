2026新北選戰！無論三腳督.1對1 李四川皆具優勢
台北市 / 綜合報導
2026縣市長選戰，雙北的布局，首先在新北市長選戰，藍白會不會合？怎麼合？平面媒體公布新民調，顯示如果一對一，只有國民黨的李四川領先民進黨的蘇巧慧；如果三腳督，也只有李四川領先，但差距很近。而另外在首都台北，民進黨的人選似乎卡關中。不過這次民進黨祕書長徐國勇就開口，說立委王世堅「是好人選」，王世堅被媒體問到這題時，嚇到手滑，直說徐國勇點錯了，隨後還罕見在立法院開金嗓唱歌。
立委(民)王世堅說：「本來應該從從容容游刃有餘。」被拱開金嗓，民進黨立委王世堅超級配合，在立法院清唱暴紅歌曲「沒出息」，不過才唱沒幾句，就露出害羞神情，但除了歌曲引發熱議之外，在2026年台北市長戰局，王世堅也多次被點名，這回民進黨祕書長徐國勇也發聲了，民進黨祕書長徐國勇說：「台北市的人選相當多，王世堅本身也是個人選。」
立委(民)王世堅說：「(點名你是好人選)，不敢啦他點錯了啦。」但目前為止，民進黨內只有壯闊台灣創辦人吳怡農交參選意願表，外界持續點兵點將。甚至台灣民意基金會董事長游盈隆居然點到前總統蔡英文，立委(民)王世堅說：「蔡英文希望完全退休，不想再過問政治這都很清楚。」
立委(民)吳思瑤說：「蔡英文是台灣最好的國際代言人，應該沒有人想像她參選台北市長，可當成創意不需要跟游盈隆認真。」游盈隆點名之餘，也認為民進黨的困境，在現任市長蔣萬安四年任期沒出什麼紕漏之下，任誰參選都機會渺茫。綠營北市戰將，持續點名中；新北則是早已出爐，反倒是藍白怎麼合眾所矚目。
匯流新聞網公布新民調，以市話和手機7比3的方式進行調查，如果是一對一的戰局，台北市副市長李四川暫時領先民進黨立委蘇巧慧10%；而如果國民黨派出新北市副市長劉和然，落後蘇巧慧6.6%，但還有超過兩成未決定。
如果藍白推派民眾黨主席黃國昌出戰，暫時落後蘇巧慧13.9%，未決定的還有近兩成，但假設新北呈現三腳督戰局，目前李四川微幅領先蘇巧慧，差距不到3.5%，黃國昌支持度16%左右；如果三腳督但國民黨派出劉和然，則變成蘇巧慧領先大約15%，黃國昌支持度約23%。
立委(民)蘇巧慧說：「我就從選對會決定是我甚至從更早之前，我就是抱著一對一的心情來上這個擂台。」蘇巧慧接受專訪，坦言李四川實力強，但也點出自身優勢，節目主持人黃暐瀚VS.立委(民)蘇巧慧：「(妳覺得妳會不會)，(就是跟李四川最後對決)，我覺得我跟任何人都有可能啊，任何人都有可能啊，搞不好還有黑馬。」
節目主持人黃暐瀚VS.立委(民)蘇巧慧：「(那妳覺得李四川強不強)當然強啊，川伯是一個很專業的公務人員，不過我覺得我自己的優勢是，應該就是我正因為我的世代我的年紀在這裡，所以我的觀念我的方式可能會更新穎。」
而藍白可能如何合作，民眾黨提倡的「聯合政府」，是否能運用在地方政府，有可能藍白「搭檔正副縣市長」參選嗎，國民黨副主席李乾龍說：「基隆市長謝國樑跟民眾黨副市長邱佩琳已有成功案例，那就看機緣，每個地方有不同機制，在地方合作聯合政府，我想也是可行。」台北新北市長選戰，分別由誰來征戰，戰將要底定，都還需要磋商研議。
更多華視新聞報導
新北市長選戰！ 綠派蘇巧慧出戰 李四川：先把輝達做好
新北市長藍白合？黃國昌爆「蘇巧慧鼓勵選到底」：但我是以大局為重的人
迎戰鍾東錦 民進黨選對會徵召陳品安選苗栗縣長
其他人也在看
新北選戰李四川來勢洶洶、民調差一截？黃國昌：虛心參考 選舉不用看成你死我活
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導立法院昨（21）日通過地方制度法修法，刪除直轄市副市長、縣市副縣市長人數的人口門檻限制，直轄市副市長人數由現行固定2人...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
快訊／新北隨機攻擊？男持鐵棍襲多名路人釀傷
快訊／新北隨機攻擊？男持鐵棍襲多名路人釀傷EBC東森新聞 ・ 1 小時前
新北、臺東防宣志工交流觀摩 攜手提升全民防災意識
記者蔡琇惠／新北報導 為強化跨縣市防災工作交流，臺東縣消防局管建興局長、臺東縣義勇消…中華日報 ・ 3 小時前
高雄月世界遭濫倒成垃圾山！ 幕後首腦里長李有財父子羈押禁見
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，經收押指揮傾倒垃圾的蘇邦誠之後，進一步追查幕後首腦為現任無黨籍里長李有財，將他拘提到案，連同兒子李子森雙雙遭法院裁定收押。檢察官嚴維德19日指揮警察、環保局、林務署至田寮3處山坡地履勘，現場遭自由時報 ・ 3 小時前
離奇燒車無人察覺！北屯租賃車成骨架 男承租人下落成謎
台中北屯發生一起離奇火燒車事件，一輛租賃轎車被發現燒得只剩骨架，並波及果園內三棵荔枝樹。令人困惑的是，大火與濃煙竟然無人察覺，連果園主人都感到疑惑。警方調查發現，承租人是一名20多歲謝姓男子，目前已失聯，且租車款尚未結清。租車行已就車輛毀損提出告訴。這起事件發生在11月20日晚間至隔日清晨，但整個燃燒過程無人目睹，引發諸多疑問。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
華爾街日報社論：川普2.0首對台軍售 有助台海嚇阻
（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）美國上週批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，為川普第2個總統任期首次對台軍售。美媒社論指出，中國軍事野心勃勃，美政府此舉有助台海嚇阻；期盼這筆軍售只是開端，台灣需要更多元的防衛能力。中央社 ・ 4 小時前
掛羊頭賣狗肉！ 中民船組「影子海軍」完成首次灘岸卸載
紅色勢力蠢蠢欲動！路透社揭露中共在今年夏天的演習中，由滾裝渡輪和甲板貨輪組成的「影子海軍」，還在今年夏天的演習中，首次以民用貨船直接完成「灘岸卸載」。軍事專家表示，影子海軍並非第一次，因為中共軍方登陸...華視 ・ 3 小時前
東西收好！美《超人》漫畫第一版 拍出2.8億新天價
即時中心／林耿郁報導一本漫畫最高價值幾何？2.8億新台幣！美國加州有3名親兄弟，去（2024）年聖誕節整理已故母親的閣樓時，赫然發現遺物中，藏有漫畫界的夢幻逸品─1939年《超人》漫畫第一版。前（20）天該書拍賣成功，售價高達912萬美金。民視 ・ 2 小時前
福島食品管制解禁 李彥秀：蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了
日本福島5縣食品管制進口14年，衛福部食藥署昨宣布即起取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗禁令。國民黨立委李彥秀今批評，「蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了」，歷史會記住這一天。太報 ・ 3 小時前
勞動部外送員權益草案預告 明年最低時薪245元！
勞動部昨(21)日預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，外送員最關注的報酬制度在草案中取得突破。未來每筆訂單報酬不得低於交通部核算的基本運價，且換算為每小時後，薪資不得低於最低工資的1.25倍，...華視 ・ 4 小時前
沈伯洋出席國際自由聯盟會議 稱不受中國通緝影響
民進黨立委沈伯洋，到荷蘭海牙出席國際自由聯盟的會議，並在極具人權意義的國際刑事法院前錄影，強調不會因為中國對他發布紅色通緝令受到影響或感到畏懼，一起來聽。沈伯洋表示，這次受邀到荷蘭海牙，會持續拓展外交...華視 ・ 3 小時前
遭指與月世界垃圾山主嫌交好 陳其邁火大要告陳菁徽：栽贓抹黑
高雄月世界近日爆發大規模廢棄物傾倒案，數百噸垃圾堆滿山坡，檢警20日羈押蘇姓監控手，21日再追出岡山後紅里長李有財父子等人涉入；國民黨立委陳菁徽更在臉書指控，高雄市長陳其邁過去「力挺涉案男子」，並貼出兩人合照。對此，高市府駁斥，相關照片為2021年由李男自行合成，未獲陳其邁同意，雙方並無往來；市府強調，虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽。太報 ・ 4 小時前
打臉中國！謊稱日本「對華仇恨犯罪升溫」 外務省秀數據反擊
即時中心／林耿郁報導近期日相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國跳腳，祭出諸如旅行限制等措施，理由是日本「治安惡化」；但日本外務省公布一份最新數據，顯示2025年中國民眾在日遇害案件數「不增反減」；且尷尬的是，其中部分案件還是「中國人打中國人」！民視 ・ 4 小時前
月世界垃圾山主嫌曝光！民進黨火速開除四連霸里長李有財
高雄知名地景「月世界」近日爆出遭大規模傾倒廢棄物，數百噸垃圾堆滿山坡，引發社會譁然，檢警追查後鎖定幕後主嫌為岡山區碧紅里里長李有財父子檔。李男在地方四度連任里長、基層實力雄厚，卻涉嫌長期濫倒垃圾，民進黨高雄市黨部21日晚間10時緊急發出聲明，宣布開除黨籍。太報 ・ 3 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 2 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
2028大局恐改寫？吳子嘉震撼評估藍白合走向
[NOWnews今日新聞]2026地方選舉布局動起來，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文首次峰會日前落幕，但卻未深入提及怎麼合？未來合作方向廣受矚目。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（20）日表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 3 小時前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 小時前