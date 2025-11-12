2026新北選戰！黃國昌曝黨內民調喊：會贏蘇巧慧，但李四川贏得比我多

記者詹宜庭／台北報導

有意參選2026新北市長的民眾黨主席黃國昌日前與前中廣董事長趙少康進行便當會，趙少康稱「民眾黨內部民調指出，明年新北市長選舉只要藍白合，推出黃國昌或台北市副市長李四川，就能贏民進黨立委蘇巧慧」。黃國昌受訪時也說，「我跟蘇巧慧比是贏的，但必須承認李四川贏得比自己多，數字不會騙人。」

黃國昌昨日晚間接受《POP大國民》專訪說，國民黨有其黨內民主程序與機制，民眾黨都尊重，像新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷都有競選意願，但從民眾黨角度來看，自己會先等國民黨內初選程序結束後，再看有什麼安排。

黃國昌也指出，首先，為了台灣2028一定要讓民進黨下台，因此現在做很多考慮都以這目標為主，也希望2026地方選舉也有好的結果。從過去歷史來看，若是三黨參選很可能讓民進黨漁翁得利，因為民進黨的策略就是「433」民進黨約掌握40%選票、國民黨比35%左右，民眾黨則25%左右。

黃國昌表示，根據民眾黨內部民調顯示，李四川跟蘇巧慧比是贏的，他跟蘇比也是贏的，但他必須承認李四川贏得比自己多，數字不會騙人。

