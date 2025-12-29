2026新北「鄭麗文將直接徵召李四川」？國民黨滅火：講太快了

政治中心／倪譽瑋報導

2026地方大選，部分縣市的候選人仍在規劃中。29日國民黨主席鄭麗文表示，新北市長國民黨會盡快提名候選人「應該不會走到初選」要考慮台北市副市長李四川還有任務在身。稍早國民黨組發會主委李哲華表示「主席話講太快」，仍會依照程序走，新北市地方黨部將對有意參選人先進行協調。

鄭麗文在廣播節目上指出，大家關注的新北市候選人，國民黨內應該不會走到初選，會盡快提名，但也要考慮到北市副市長李四川還有任務在身，還在北市府上班，「我講得這麼白話，但我們不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。」

另一藍營新北市長人選、現任新北市副市長劉和然表示，身為國民黨黨員，他自己最重視的就是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨會在適當時間，依照公開透明程序做出決定。

事後李哲華表示，人選方面還是會依照程序走，坦言「主席話講太快」，新北市地方黨部仍將對有意參選人先進行協調。國民黨發言人牛煦庭也說，「一切還是按程序為之」，協調成功之後就是徵召，他表示鄭麗文的意思是「對新北的協調工作有一定把握。」

