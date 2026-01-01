2026新年喜訊！長澤雅美宣布結婚 閃嫁導演松永壯志

長澤雅美宣布結婚。（翻攝長澤雅美 X）

日本女星長澤雅美今（1日）宣布與國際新銳導演松永壯志結婚，由於兩人在作品上並無交集，讓外界非常驚訝。

長澤雅美在個人與公司的社群發文「致所有支持我的各圍，深感惶恐以私事向各位叨擾，在此向大家報告，我已與電影導演松永壯志先生登記結婚，往後我們會彼此扶持，珍惜朝夕相伴的生活，認真攜手走過往後的人生。我們兩人尚有許多不足，若能得到大家溫暖守護，我們將無比感激。

導演福永壯志曾執導《幕府將軍》第7集，他的電影處女作就曾入圍柏林影展大觀單元。（翻攝東京國際電影節INS)

43歲的福永壯志是日裔導演、編劇與電影製作人，1982年生於日本北海道，後在美國紐約學習電影製作與剪輯，目前活躍於國際影展與電影圈。他的處女長片《Out of My Hand》曾在柏林影展大觀單元亮相，並在洛杉磯影展與聖地牙哥亞裔影展獲獎；第二部作品《阿伊努之森》（Ainu Mosir）曾在翠貝卡影展與瓜納華托國際影展等獲特別獎項，是深入描繪日本原住民阿伊努文化與少年成長故事的作品。

長澤雅美是許多粉絲心目中的女神，結婚消息又將讓男粉絲心碎啦。（翻攝長澤雅美 X）

長澤雅美以《求婚大作戰》圈粉無數，她曾與「嵐」成員二宮和也、伊勢谷友介、Akira傳緋聞，也曾一度傳出將與RADWIMPS主唱野田洋次郎閃婚，但後來也有一說長澤雅美私下表示野田洋次郎不是她的菜，否認了這段緋聞。2020年曾與Lily Franky被撞見在一家高級牛排店的VIP包廂約會談情，更傳出這段父女戀已長達4年。長澤雅美在2026年第一天閃嫁，相信一定又要讓許多男粉絲心碎。

