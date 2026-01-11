2026新年地方創生禮品精選推薦 打造別具意義的新春送禮選擇



2026 年新春佳節將至，除了一家團圓迎新、走春拜年、互道祝賀外，新年送禮更是傳遞祝福與心意的重要時刻。不論是致贈親友、客戶、合作夥伴，或作為企業年節贈禮與員工犒賞，新年禮盒都是兼具體面與祝福寓意的首選！

為協助民眾與企業在新年送禮展現在地特色與創生價值，國發會特別精選 2026 年地方創生年節禮品推薦清單，網羅多款特色農產、職人工藝與年節應景好物，涵蓋46個團隊、124項用心打造的在地物產。

廣告 廣告



新北市三芝區「櫻花酒」：由深耕三芝在地20餘年的二號空間團隊推出，選用三芝櫻花果實與純米釀造，罐中可見完整櫻花，口感清甜順口。玻璃瓶搭配提盒設計，送禮雅致，冷藏冰飲更佳。

苗栗縣後龍鎮「有機玉女小番茄」、「藍莓爆薏仁」：玉女小番茄皮薄多汁，酸甜清雅並帶有梅粉般細緻尾韻。藍莓爆薏仁選用台灣藍莓粉，搭配全穀物原型食品薏仁，口感香脆爽口。

彰化縣芳苑鄉「天香羊肉爐」：過年圍爐帶給家人滿滿溫暖的好選擇，從畜牧場產地直送到餐桌的理念出發，精心挑選12-14月齡國產山羊，展現國產羊新鮮、無腥羶味的特性。



南投縣埔里鎮「山品新年禮盒」：由實體門市「山間縫紉坊」培力在地針車師傅開發製作的錦繡縫紉手作品，搭配埔里鎮農會名產，讓禮盒帶著年節溫度與祝福。

雲林縣崙背鄉「貓兒干村厚蛋捲」：五層厚實蛋捲包裹濃郁花生醬，外酥內香、口感飽滿，結合花生、芝麻顆粒與黑巧法芙娜等風味，適合年節分享與送禮。

臺南市七股區「七股海味禮袋」：集結七股漁青品牌的常溫海味禮袋，含虱目魚肉乾條、化骨虱目魚嶺、蒲燒/辣味噌烏魚排，常溫保存，安心便利，送禮自用皆宜。

宜蘭縣三星鄉「宜紅茶苑」茶包組：自家茶園小綠葉蟬著蜒茶菁製作，蜜香與熟果韻交融，茶湯溫潤細緻，榮獲比利時iTi三星殊榮，展現宜蘭風土與祝福茶香。

臺東縣長濱鄉「白玉蝸牛」美妝保養品：趁年節就是要變美。產品添加長濱好山好水有機環境養殖的白玉蝸牛黏膜萃取富含肌膚修護及深度滋養功能，渗透肌底並迅速在肌膚表層形成保濕薄膜，維持飽滿水嫩膚質。

澎湖縣馬公市「海鳥愛吃」小魚乾、海菜：適合年節茶餘飯後的零食。小魚低溫烘培簡單調味，保留原有的鮮味，搭配爽口杏仁丁酥脆鮮香。海菜可直接沖泡無須再煮沸，富含多醣體、膳食纖維、維生素和礦物質。

無

論是闔家迎新、自用分享，或作為企業新春致贈，都能透過這份新年禮品型錄清單，送出滿滿祝福、好運與濃濃的地方年味，為 2026年揭開美好序幕。