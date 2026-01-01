2026新年好彩頭 太保市公所偕同地方舉辦「拔蘿蔔、迎新春」食農體驗行動

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】為迎接2026年，太保市公所結合新埤里辦公處、新埤國小、新埤社區與太保市農會，於今（1）日在新埤里舉辦「拔蘿蔔、迎新春」活動，由新埤里長徐錦昌提供在地蘿蔔田，邀請市民朋友一同走入田間，親手體驗拔蘿蔔的農村樂趣。太保市農會也在現場展售「米保平安」有機米禮盒，內含台南20號白米、糙米、紫晶香糯，全新「米保平安」禮盒由鄭淑分市長、太保市農會黃靜玉總幹事，攜手展示亮相，吸引許多市民及親子家庭共襄盛舉。另外参與民進黨嘉義縣長初選的黃榮利也到場参加，受到熱烈歡迎且紛紛要求合照。黃榮利帶來「馬年」手提花燈分發給民眾，現場加油聲不斷。

鄭淑分市長表示，公所團隊特別規劃免費拔蘿蔔體驗，讓大小朋友實際走進農田，認識蘿蔔的生長環境與栽培過程。許多孩子在家長陪同下，第一次彎下腰、親手將蘿蔔從土裡拔起，臉上充滿驚喜與成就感，更能體會農民耕作辛勞與土地得來不易的成果。

除田間體驗外，新埤社區劉金枝理事長帶領社區志工準備蘿蔔湯及蘿蔔糕，免費提供民眾享用，讓大家在冬日中暖胃又暖心！公所又結合食農教育有獎徵答與抽獎，透過寓教於樂的方式，讓民眾在輕鬆互動中學習農業知識，提升對在地農產與飲食文化的認識。

鄭市長指出，新埤國小積極推動食農教育，食農教育不只是課本上的知識，更應該從生活中實際體驗。此次與新埤國小合作，透過拔蘿蔔活動，讓孩子了解食物「從產地到餐桌」的過程，培養珍惜食物、尊重農業與土地的觀念，也讓親子能在新年的第一天，共同留下美好的回憶。

鄭市長也提到，新埤里保有珍貴的農村風貌與農業資源，公所團隊未來將持續結合地方特色，推動更多貼近生活的食農教育與社區活動，促進親子互動，並支持在地農業發展，讓太保成為宜居、宜學、宜生活的幸福城市。

圖：2026新年好彩頭，太保市公所偕同太保市農會新埤里辦公室等地方單位舉辦「拔蘿蔔、迎新春」食農體驗行動，吸引一千多位鄉親参加，参與民進黨縣長初選的黃榮利到場發送馬年提燈。（記者吳瑞興攝）