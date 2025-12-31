2026新年快樂！台北101跨年煙火綻放6分鐘一次看

即時中心／徐子為報導



向2025年告別！今（1）晚間迎來跨年夜，各國開始陸續倒數，施放煙火迎接2026年到來。今年台北101煙火主題為「SPARK 101」，首度採用低煙煙火，煙火秀長達360秒，並有5大段落呈現，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀成為跨年夜彩蛋！《民視新聞網》全程直播台北101煙火秀，與您一同邁向2026年。





台北101煙火秀已成為國際指標性的跨年煙火之一，從去年開始，煙火秀表演延長至整整6分鐘，煙火將點亮台北夜空長達360秒鐘。



除此之外，今天跨年夜還會有3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀。以下為台北101煙火展演主題《我們的世代 Gen. TAIWAN》流程：



0:00-1:16

主題：大航海時代 ／ 詹維全〈勇者・啟程〉

輕快的節奏啟航，描繪勇者揚帆、迎向未知旅程的壯麗畫面。旋律充滿探索與前行的力量，搭配煙火明亮又多彩的開場效果，加上「微笑」與「愛心」造型煙火，象徵「以微笑迎接新年、用愛照亮未來」，為2026年揭開最燦爛的序幕。



1:16-2:13

主題：民主時代 ／ 賴慕恩〈未完的吶喊 Unfinished Shout〉

強烈節奏與搖滾能量貫穿全曲，取樣「國旗歌」並使用下課鐘聲旋律，喚起許多人共同的成長記憶。煙火以俐落線條及明快節奏連續綻放，簡潔卻震撼，打造出具象徵性與力量感的視覺亮點。



2:14-3:39

主題：台味節奏 ／ 五月天〈第一天〉

象徵全新開始與無限希望，明亮吉他與輕快節奏營造滿滿元氣。煙火隨著愉悅旋律奔放，穿插閃耀的點狀特效，讓現場情緒飆升至最高點，一同迎向2026年的「第一天」。



3:39-4:46

主題：科技之島 ／ 林樺霖〈T-Island〉

T-Island的T同時代表Taiwan與Technology。音樂融合電子合成器與台灣傳統音樂元素，呈現科技與文化的交會，也展現新一代創作技術的多元風貌。煙火以特殊變色效果、噴發式線條及光束，描繪一座充滿未來感的科技島嶼——台灣。



4:47-6:00

主題：多元的土地 ／ 張富隆〈聲織福爾摩沙〉

融合管弦樂、北管、原住民兒童合唱與國樂，以音樂描繪台灣多元文化的深度與魅力。澎湃旋律搭配華麗的璀璨星環煙火，最後以金色煙火收尾，象徵這片土地蓬勃的生命力，為整場跨年煙火寫下最動人的最終章。

