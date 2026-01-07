2026新年新目標》別忘了找回大腦的「保養品」 醫師揭預防「失智」關鍵

醫師指出，大腦最好的保養，往往來自生活中的方向感與持續投入。（圖片來源／freepik）

隨著高齡化浪潮席捲全球，失智症已成為各國公共衛生的重要挑戰。根據國際失智症協會估計，全球失智人口已突破7千萬人，且仍持續攀升。 在這樣的背景下，「如何預防失智」不再只是醫學界的課題，而是每個人都必須提早思考的健康議題。

精神科醫師楊聰財接受《信傳媒》訪問時指出，過去大眾對失智症的印象，多半聚焦在藥物、保健食品或單一生活習慣，但近年研究顯示，真正影響大腦老化速度的關鍵，往往藏在心理狀態與生活型態之中。

15年研究揭示關鍵因素：人生目標感與失智風險密切相關

《美國老年精神醫學期刊》於2025年發表一項長達15年的大型追蹤研究，分析數千名中老年族群的心理狀態與認知變化。

研究結果顯示，相較於生活缺乏方向感者，對人生有清楚目標與意義感的人，罹患認知障礙與失智症的風險，平均降低近3成。

楊聰財表示，這項研究的重要性，在於它顛覆了「失智只與年齡或基因有關」的單一觀點，證實心理與精神層面的投入，可能是大腦最重要、卻長期被忽略的「保養品」。

為什麼「有目標」能護腦？從大腦機制說起

為何一種看似抽象的心理狀態，會對大腦產生實質保護作用？楊聰財分析，這與大腦的生理與化學運作密切相關。

他解釋，在化學層面上，當人對生活充滿期待與動力時，大腦會較穩定地分泌多巴胺與血清素等神經傳導物質。「這些物質不僅能調節情緒、降低憂鬱與焦慮，也有助於減少壓力荷爾蒙（如皮質醇）對神經細胞的長期傷害，形成一種『心理免疫力』。」

而在生理層面，有人生目標的人，往往更願意維持健康行為，例如規律運動、均衡飲食與固定作息。

研究指出，運動能促進腦源性神經滋養因子（BDNF）分泌，幫助神經細胞修復與新生；而良好的深層睡眠，則有助於清除大腦中的類澱粉蛋白，降低阿茲海默症相關風險。

神經可塑性：大腦不是用來「退休」的器官

楊聰財也提到，過去常有人認為，大腦老化是不可逆的過程，但神經科學研究已證實，大腦終其一生都保有「神經可塑性」。

他強調，只要持續學習、思考與與人互動，大腦就能不斷建立新的神經連結。

「即使部分腦區因老化而萎縮，豐富的神經網絡仍能形成所謂的『認知儲備』，讓大腦在面對病變或退化時，有更多替代路徑可用，延緩症狀出現。」楊聰財表示，這也是為何臨床上常見，教育程度、社會參與度較高的人，即使腦部影像已有退化，臨床症狀卻相對較輕。

預防失智不能只靠藥物，生活介入才是關鍵

楊聰財強調，現階段醫學對失智症仍缺乏「一顆藥就能治好」的解方，因此預防策略更顯重要，而且必須從生活中著手，而非等到症狀出現才補救。

他建議，民眾可從多個面向同步進行「全方位大腦保養」，讓大腦持續處於被使用、被刺激的狀態。

1. 生理與感官的活化

規律運動、親近自然、曬太陽，都能刺激視覺、聽覺與平衡感，有助於維持神經傳導效率。即使只是快走、伸展或園藝活動，長期累積都能對大腦健康產生正向影響。

2. 學習與社交的刺激

參與社區活動、志工服務，或學習烹飪、音樂、繪畫等新技能，能同時動用記憶、語言與執行功能。人際互動本身，就是最複雜的大腦訓練。

3. 靈性與心理層面的照顧

靜坐、祈禱、冥想或書寫感恩日記，有助於情緒調節與壓力釋放。研究顯示，長期處於慢性壓力狀態，會加速認知功能退化，而穩定的內在狀態，正是大腦長壽的重要條件。

迎接2026年，醫師提醒：把「照顧大腦健康」列入年度目標，從今天的生活開始累積。（圖片來源／freepik）

4. 智力與思考能力的維持

保持閱讀習慣、進行深度思考或寫作，有助於維持神經網絡彈性，避免大腦陷入「省電模式」。

預防失智，是一場與生活態度有關的長期工程

楊聰財總結，失智症的預防，並非單純的醫療問題，而是一項結合心理滿足感、社會連結與精神韌性的長期工程。與其急著尋找昂貴的補充品，不如重新檢視自己的生活是否仍有熱情、方向與連結。

「當一個人對明天還有期待，大腦就不會輕易退場。」他提醒，找回對生命的投入感，或許正是送給大腦最實用、也最持久的一份保養。

