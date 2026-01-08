2026新年祈福別踩雷！專家曝「2類人」不宜點燈

生活中心／曾詠晞報導

隨著2026年農曆春節將至，全台各大廟宇近期湧現報名點光明燈的「卡位」人潮，不少民眾早在元旦前便前往抽取號碼牌，祈求新的一年平安順遂。命理專家楊登嵙指出，點光明燈象徵照亮流年運勢與掃除阻礙，雖然適用於各種年齡與身分的民眾，但仍存在特定的儀式規範與禁忌。

2026開春點光明燈必看！命理師警告「2大禁忌對象」千萬別白忙一場

新年點光明燈友不少禁忌，專家表示光明燈適用於任何年齡與身分的一般民眾，並不限於特定生肖。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

楊登嵙表示，春節常見燈種包含光明燈、太歲燈、文昌燈與財利燈等，最佳點燈時間通常為農曆正月初九，若無法配合，亦可請廟方另擇吉時。儀式上，建議當事人親自到場，準備鮮花素果祭拜，並由廟方書寫姓名、出生年月日與住址的文疏，在透過誦經祈福的儀式請神明庇佑。

過年期間不少民眾都想到廟裡祈福點燈，但專家指出其實有2類人不宜點燈。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

點燈的用意在於轉化氣場、穩定心念，尤其是流年犯太歲者，除了安太歲外，加點光明燈更有助於強化整體運勢，掃除一整年的阻礙。不過楊登嵙特別提醒，光明燈具備「為在世者祈福」的本質，若對象錯誤或細節疏漏，恐怕會讓福氣打折扣。因此有兩類對象不適合點燈：一是已過世的父母或親人，二是嬰靈。對於亡者，民眾應依循正規祭典儀式祈求冥福，或以其名義行善、積累功德，而非點光明燈。

此外，點燈後的維護是關鍵，資料填寫必須正確，且燈火終年需保持明亮不可熄滅，若發生熄滅情況應立即修復，否則象徵祈福中斷，可能產生負面影響。楊登嵙也提醒大眾，光明燈如同人生燈塔，除了藉由神力保佑，點燈者若能配合行善修心，方能發揮最大象徵意義，讓新的一年福慧雙修。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

