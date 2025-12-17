2026新年禮盒一次看！日本名菓、台灣在地伴手禮，送禮品味全面升級
即將迎接2026馬年，各大品牌紛紛推出年節禮盒，從日系百年名菓、台味經典點心，到話題聯名與限定設計，這一波新年禮盒不只講究好吃，更在包裝、寓意與故事性上全面升級，讓送禮成為一種風格表態。
2026新年禮盒推薦1.神戶風月堂、Lespoir
日本名菓代表「神戶風月堂」攜手姊妹品牌「Lespoir」，以滿載的祝福推出三款不同設計的駿馬新春法蘭酥禮盒系列，快閃店將於2026年1月6日至2月13日共39天進駐忠孝SOGO百貨B2以及2026年1月12日至2月22日共42天進駐新光三越南西店本館B2。
神戶風月堂系列核心主角——傳奇法蘭酥，以極薄酥脆的脆餅包覆細緻滑順的奶香內餡，一口咬下即展現輕盈口感與層層堆疊的風味表現。此次新春系列依不同禮盒規格，精選 6 至 14 種經典與人氣餅乾風味，涵蓋香草、可可、抹茶、茶香系等多元口味。
神戶風月堂姊妹品牌Lespoir禮盒則有馬年限定奶油薄煎餅，選用日本進口可爾必思白奶油製作餅體與內餡，輕盈清爽、不膩口，搭配Lespoir經典薄脆工法，入口即化、層次細膩溫潤。
2026新年禮盒推薦2.老楊方塊酥
知名伴手禮品牌「老楊方塊酥」推出「春映璀璨」、「富貴承禧」兩款2026春節限定禮盒，以節慶美學與春節文化為出發點打造，不僅融入年節意象，也以多款的台味點心象徵新年的富貴綻放、喜氣盈門。
「春映璀璨」禮盒包含「檸檬巧克力夾心薄餅」、「鹹蛋黃醇心蛋捲」、「金沙海苔三明治餅乾」、「花生三明治餅乾」、「南棗核桃糕」和「台灣高山茶」；「富貴承禧」則包含「鹹蛋黃肉鬆三明治」、「金桔雪花酥」、「紫心地瓜甘梅骰子酥」和「鹹蛋黃醇心蛋捲」。
2026新年禮盒推薦3.京都清酒
千年風華醉心京都！京都擁有水質柔和甘甜的天然湧泉，搭配肥沃田地種植的高品質酒米，釀造出風味細緻、口感圓潤的清酒，是日本三大清酒產地之一。
來自洛中的佐佐木酒造，推出成立130年紀念組合「貓之感謝酒喵酒貓社員套組」把對貓社員的感謝與的喜悅完美融入其中，還有一款要挑戰推出130款貓咪酒標的「No.1好棒棒 貓之集會酒 喵酒130」，採用100%山田錦釀造，口感清爽輕盈適合初學者飲用！而自古就以水陸交通樞紐而蓬勃發展的伏見「北川本家」，首推讓你送出圓滿心意的「祝你變富翁禮盒組」、喝了就變富翁的「純米吟釀 山田錦58」及讓喜愛白酒的人也被驚艷的「純米酒Premiere Amour初戀」酸甜口感彷彿般令人悸動，祝福之意就用送禮來表達！即日起至2026年2月15日於全台7-ELEVEN開始預購。
2026新年禮盒推薦4.藏壽司
迎接農曆春節，藏壽司要讓消費者感受日本新年風情，引進有日本頭號冬之味覺美名的「松葉蟹」，推出「嚴選豪華松葉蟹」禮盒。每一隻蟹腳嚴選把關，蟹肉飽滿厚實，每一絲蟹肉濃郁鮮甜。正宗日式三吃推薦，第一吃是快速涮燙，最能激發出松葉蟹本身的鮮甜味，同時保留緊密扎實的肉質，帶來Q彈的口感。第二吃搭配蔬菜等食材煮火鍋，秒升級頂級鍋物。第三吃日式雜炊，用火鍋剩餘湯頭，加入白飯和雞蛋煮成粥品，用米飯吸收螃蟹的鮮味，口感更加綿密濃郁，為圍爐完美收尾。
極致質感迎馬年！三二行館靜奢禮盒、望月匠心甜點，送出最美的新春祝福
2026新年禮盒推薦5.海邊走走
手工愛餡蛋捲品牌「海邊走走」，2026馬年以「馬上發光 RIDE THE SHINE」為題推出新年限定蛋捲禮盒，以象徵奔騰力量與嶄新開局的「馬」為靈感，延伸至寓意夢想與光芒的「獨角獸」形象，融合傳統吉祥與現代想像，傳遞新的一年每個人都能乘勢而上、閃耀前行。
「海有財新年蛋捲禮盒」耀紅禮盒以澎湃24入蛋捲組合，集結花生、肉鬆、黑巧克力、咖啡拿鐵、激厚黃金等人氣風味，再加入先前大受好評的開心果愛餡蛋捲，以豐富多元的口味組合展現奔馳啟運、財氣齊發的寓意；而寓意幸福馳騁、福氣隨行的曜橘「海有福新年蛋捲禮盒」則以輕巧8入形式回歸分享本質，將包含花生、黑巧克力、開心果、咖啡拿鐵4種人氣口味一次收納，每一口都乘載滿滿好運的祝福。
此外，海邊走走以開心果愛餡蛋捲引起風潮後，今年再推新年話題單品 「開心果奶油脆糖」，以清脆不黏牙的金黃脆糖為基底，內裡裹滿香醇開心果仁，開心果濃郁的堅果香氣與奶油焦糖的甜香完美交織，脆糖為片裝形式，「掰」開來一人一塊、與三五好友共享，為年節團聚時光增添歡樂氛圍。
2026新年禮盒推薦6.鬍子國王
台北人氣手工蛋捲品牌「鬍子國王」正式宣布與北歐經典角色 Moomin 姆明首度合作，推出 2026 聯名限定禮盒。以「馬上幸福開動囉」為創作主軸，融合北歐慢活與東方團圓文化，打造三款兼具收藏價值與節慶儀式感的限定作品，《姆明而來 禮盒》包含法式巧克力輕巧包、濃郁奶酥輕巧包各三入；《姆明小屋 禮盒》有三款口味，包含全新限定口味 「起司奶酥」隨手瓶、AOP奶油隨手瓶和黑金剛花生隨手瓶，禮盒中會有2入；《馬上開動 禮盒》有法式巧克力＋濃郁奶酥8入，搭配2入隨手瓶。
※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒
