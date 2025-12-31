2026新年第一檔最強回饋 新竹大遠百「生日慶」登場

【民眾新聞網方健龍新竹報導】迎接2026嶄新到來！新竹大遠百自1月1日元旦起，一連22天盛大推出「生日慶」檔期，當季流行服飾全面5折起，邀請民眾把握新年開端，逛街購物、聚餐娛樂、看電影一次滿足。

新竹大遠百表示，抵用券大方送，買越多回饋越多，生日慶期間持遠百APP消費百貨服飾當日累計滿5,000元送500元、保健器材/BOSE音響單筆滿5,000元送500元；大家電當日單筆滿10,000元送1,000元，當日累計滿50,000元再加送500元。以上皆贈送百貨服飾十足電子抵用券，回饋誠意十足，讓消費者下手更感心、購物更歡喜。

「銀行聯手加碼，刷卡回饋超給力！」百貨業者指出，生日慶首11日，1月1日至1月11日，12大指定銀行聯手推出刷卡回饋，全館單筆刷滿10,000元並分6期送500元；另有10大指定銀行刷APPLE單筆滿10,000元分6期送500元，多重優惠一次到位。

蘋安好禮迎新年！1月1日起，遠百APP金級會員於全館當日單筆消費滿1,000元，憑發票即可獲贈「陽光富士蘋果#32」乙顆，限量800顆，送完為止，象徵新年「蘋安順心、好運到來」。

新竹大遠百長期深耕在地，持續結合品牌夥伴、顧客與社會資源，積極投入社 會關懷行動，打造兼具溫度與影響力的公益平台。為迎接農曆新年，自2020年 起持續發起「愛心米募集」公益活動，邀請民眾共同響應愛心捐款，購買優質 好米，並全數捐贈予新竹市政府社會處，協助轉贈給市內有需要的家庭。透過支持在地農業與社會關懷並行的方式，讓每一份善意化為實際行動，陪伴弱勢 家庭在歲末年終感受社會溫暖，安心迎接嶄新的新年。

為迎接新年到來，新竹大遠百於1月1日元旦當天，特別邀請忠信學校「山前女子槍隊」帶來氣勢磅礡的精彩演出，以整齊劃一的步伐與精準俐落的操槍動 作，為新年揭開熱鬧序幕。同時，為推廣生活美學、支持在地學習能量，1月3日前攜手科學城社區大學花藝班，共同舉辦「冬季童話」黃子娟師生展，集結 學員創作成果，透過花藝設計傳遞自然之美與生活溫度，邀請民眾走進花與藝 術交織的美好時光。

《圖說》新竹大遠百蘋安好禮迎新年，消費滿千送弘前蘋果。（圖／新竹大遠百提供）