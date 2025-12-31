2026新年賀詞預告「十五五」計畫 習近平：深化改革、全民富裕

2025年即將結束，大陸國家主席習近平在今（31）日晚間7點，發表2026年新年賀詞。習近平提到，2025年是第14個「五年計畫」的收官之年，完成多項目標；2026年是第15個「五年計畫」的開局之年，目標是要進一步全面深化改革開放，推進全體人民共同富裕。

大陸國家主席習近平發表2026新年賀詞。（圖／中天新聞）

習近平在新年賀詞提到，2025年是「十四五」收官之年。5年來，我們踔厲奮發、勇毅前行，克服重重困難挑戰，圓滿完成目標任務，在中國式現代化新征程上邁出了穩健步伐。我國經濟總量連續跨越新關口，今年預計達到140萬億元，經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，綠水青山成為亮麗底色，人民群眾獲得感幸福感安全感不斷增強。5年歷程極不尋常，成績來之不易。大家拼搏進取、耕耘奉獻，鑄就了欣欣向榮的中國。我向每一位辛勤付出的奮鬥者致敬！

習近平表示2025年是「十四五」收官之年。（圖／中天新聞）

習近平也預告，2026年是「十五五」開局之年。銳始者必圖其終，成功者先計於始。我們要錨定目標任務，堅定信心、乘勢而上，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革開放，推進全體人民共同富裕，續寫中國奇跡新篇章。

山海尋夢，不覺其遠；前路迢迢，闊步而行。讓我們拿出躍馬揚鞭的勇氣，激發萬馬奔騰的活力，保持馬不停蹄的幹勁，一起為夢想奮斗、為幸福打拼，把宏偉願景變成美好現實。

習近平也預告2026年是「十五五」開局之年及任務目標。（圖／中天新聞）

新年的旭日即將升起。祝祖國山河壯麗、大地豐饒，神州沐朝暉！祝大家心有所悅、業有所成，萬事皆可期！

