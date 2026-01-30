2026新年首波優惠 iPhone17全系列、iPad、小米平板最強檔

生活中心/綜合報導

2026 年到來，不少民眾開始規劃新年換機計畫，洋蔥網通也搶先推出新年首波強檔優惠，針對近期關注度最高的 iPhone 17 全系列，以及 iPad、小米、三星等多款平板，祭出多項限時價格下殺。其中 iPhone 17 系列現折高達 5,910 元，平板產品最低只要2,599元即可輕鬆入手，讓想換手機或補齊居家學習設備的民眾，在新年檔期就能一次到位。

洋蔥網通提到， iPhone17系列依舊是近期詢問度最高的機款，此次新年最強檔也主打「價差有感」。入門款 iPhone 17 提供 256GB 與 512GB 兩種容量選擇，價格分別為27,590元、34,590元，現省2,310元。主打輕薄機身的 iPhone Air，256GB 原價 36,900 元，優惠只要 32,390 元，現折 4,510 元；512GB 原價 43,900 元，優惠價 37,990 元，可省下高達 5,910 元。

旗艦機款iPhone 17 Pro 與 Pro Max主打效能與拍攝表現，也是近幾個月iPhone銷售量最高的機款。以 iPhone 17 Pro 512GB 為例，原價 46,900 元，新年優惠價43,790 元，現省 3,110 元；iPhone 17 Pro Max 256GB 原價 44,900 元，優惠價降至 41,890 元，價差高達3,010 元，十分划算。

除了手機優惠外，洋蔥網通此次新年最強檔也同步推出多款平板優惠，需憑本新聞稿至門市洽詢，與官網平日售價不同，為新年檔期專屬方案。

優惠內容包括iPad 11 WiFi 128GB版本，原價10,900元，特惠價只要9,799。入門平板，紅米 Pad SE 8.7吋 WiFi版(4G/128G)，洋蔥特惠價2,599元就能輕鬆入手。三星 Tab A11+ 11吋 WiFi版(6G/128G) 限定優惠 5,590元，小米平板7 WiFi版(8G/128G) 優惠價7,899元，紅米平版Pad 2 LTE版(8G/128G) 新年下殺6,399元。無論是居家追劇、學習使用，這波新年優惠檔期都具備明顯吸引力。