2026新春玩樂園，百萬現金直接抽！名字有「這2字」門票只要168！優惠懶人包一次看
春節連假開始倒數計時，不打算出國的姐妹們，是否想到要規劃行程就頭痛？怕塞車、怕人擠人、更怕荷包大失血！來來來，今天這篇報導解救妳的荷包！交通部觀光署這次真的放大絕了，聯手全台樂園推出「台灣好樂園遊點樂」活動，現在加入數位會員平台，不只要讓妳玩得省，還要送出百萬現金大獎！
百萬現金 + iPhone手機月月抽 這波活動太佛心！
觀光署為了讓大家在國內玩得盡興，正式啟動了「台灣好樂園遊點樂」平台 。玩法超級簡單，只要加入會員、入園消費累積點數，就能參加抽獎！
獎品有夠狂：「遊點樂」的點數可以抽樂園護照，開心瘋玩樂園之外，填問卷還能月月抽iPhone手機！
現金大獎有夠香： 只要累積入園，人人都有機會把100萬現金帶回家！聽清楚喔，是現金！這筆錢拿來當年終獎金是不是太香了～
4大樂園優惠特搜！親子、閨蜜、省錢族請對號入座
為了幫大家省時間，特別幫各位姊妹們精選了北部與中部4家「CP值爆表」的樂園，不管妳是想溜小孩還是想拍美照，通通有解！
1.雲仙樂園：住一晚只要3千初！仙氣滿點
想遠離塵囂的姊妹，烏來雲仙樂園絕對是首選！
優惠：平日住宿雙人房專案（含早餐）只要3,280元 ！在森林仙境裡睡一晚這個價格真的很可以！
2.西湖渡假村：恐龍迷尖叫聲！12歲以下免費！
家裡有皮小孩的爸媽看過來！苗栗西湖渡假村今年寒假重磅推出**「動態實境恐龍特展」** ！
必玩：全台最逼真的恐龍就在這，9大沉浸式展區加上立體聲效，保證讓小朋友嗨翻天 。
優惠：筆記做起來！12歲以下兒童免費入園 ！省下的門票錢剛好可以去吃頓大餐，太划算啦！
3.小人國主題樂園：尋找「馬、雅」小姐！門票下殺168元
想試手氣的朋友絕不能錯過！小人國這次活動超有梗：
名字對對碰：年後加碼（2/23-3/1），只要妳的中文名字裡有注音「ㄇ」或「ㄚ」（例如：馬、雅、阿、明..），現場購票只要 168元 ！趕快檢查身分證！
春節爽玩： 過年期間（2/17-2/22）買2張票還能玩 BINGO，有機會把萬元大獎帶回家 。而且6歲以下兒童憑健保卡免費喔 ！
4.野柳海洋世界：手作控必去！海邊DIY超療癒
不想去遊樂園人擠人？那就來海邊走走吧！
必玩：寒假限定的「海洋手作體驗營」入園就能參加，親手做個海洋紀念品帶回家 。
看秀： 當然不能錯過招牌的高空跳水秀 ，看完秀再去旁邊看女王頭，完美的北海岸一日遊！
為了讓各位姊妹玩得更深入，編編這次特別殺到烏來，獨家專訪了雲仙樂園行銷總監 高勳國。究竟在行家眼裡，雲仙樂園要怎麼玩才內行？高總監不藏私，直接公開他的「口袋名單」！
Q1：總監，如果我們姊妹淘想來雲仙樂園放鬆，您最推薦怎麼玩？
高總監： 「想要當個優雅的森林系女孩，聽我的準沒錯！
首先，一定要搭纜車！在纜車上欣賞瀑布和南勢溪的美景，那個視角真的無敵。到了園區後，推薦妳們去湖區划划船，非常愜意。
中午肚子餓了，就來品嚐我們的泰雅風味餐。吃飽後別急著走，在園區裡散步、享受滿滿的芬多精與森林浴。保證妳們離開時精神滿滿，充滿能量！
Q2：那下山後呢？附近有什麼順遊景點或美食嗎？
高總監： 「來烏來當然要玩好玩滿！下山後可以去逛逛烏來老街，我特別推薦去搭台車，體驗一下早期的伐木生活，很有趣喔！
如果是喜歡文化的姊妹，泰雅民族博物館一定要去逛逛，認識一下在地文化。
最後！一定要泡個溫泉！舒緩一整天的疲憊，這才是完美的 Ending！」
Q3：最近大家都在追櫻花，雲仙看得到嗎？
高總監： 「當然看得到！我們的櫻花季從每年1月底一直到3月初，現在來剛剛好，粉色櫻花點綴在蔥鬱綠林中，粉綠相間、春意盎然，來這拍照打卡超適合！」
Q4：感覺雲仙最近越來越好玩了，總監有什麼經營秘訣嗎？
高總監： 「哈哈，其實就是用心啦！我們很清楚我們要吸引誰（TA），除了國外觀光客，我們也努力開發適合台灣人的遊憩體驗。不管妳是年輕人還是帶長輩來，我們都有適合不同年齡層的行程，希望能讓大家每次來都有新發現！」
過年帶小孩去哪放電？台中后里一日遊攻略：玩遍百年馬場、樂園，晚餐來這家CP值火鍋吃到飽
