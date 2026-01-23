2026新春百貨最狂回饋！新光三越《金馬卡利High》買越多賺越多，15.3%高回饋這樣賺

2026 年春節假期即將到來，無論是採買年貨、添購新裝，或是走春消費，眾所期待的新光三越新春購物強檔《金馬卡利High》於2026/1/22(四)～2/25(三)展開，攜手11大銀行祭出會員單卡累計刷1萬元以上回饋4%、6萬元以上5%、滿30萬元以上6%skm points，搭配行動支付skm pay，消費任一單筆達3,000元再加碼1%、最高回饋7%！

為了讓會員累積點數更有感，新光三越更首度推出消費闖關賽活動，會員消費累計的金額在新光三越APP可即時查詢，更清楚知道差多少金額就能「達標」，消費達指定門檻加碼再享破關好禮。逛百貨就衝「新光三越」，讓你新春採買輕鬆省，愛血拚的你看過來，以下小編教大家《金馬卡利High》消費攻略，以及分享一波新年夯品讓大家參考！

一、《金馬卡利 High 》 skm pay 最高回饋 7%



​​​​​​​1. 會員獨享 4 、 5 、 6% ，用 skm pay 最高回饋 7%

新光三越會員持11大指定銀行信用卡不限日、不限店、不限線上線下單卡刷卡滿1萬以上回饋4%(享4,000點至24,000點skm points)、滿6萬回饋5%(享3萬點至15萬點skm points)、滿30萬回饋6%(18萬點至50萬點skm points)，使用skm pay消費任一單筆達3,000元以上再加碼1%，最高回饋7%！

※指定銀行：台新銀行/新光銀行/國泰世華/中國信託/星展銀行/台北富邦/玉山銀行/滙豐銀行/聯邦銀行/第一銀行/兆豐銀行



2. 《金馬卡利 High 》消費門檻與回饋比例表格

累計消費金額 11大指定信用卡回饋率 (skm points) skm pay 回饋率 (skm points) 加速累點祕技 1萬元-6萬元以下 4% 5% 推薦想購買保養品

或服飾的會員 6萬元-30萬元以下 5% 6% 推薦想購買輕奢名品

或小型家電的會員 30萬元(含)以上 6% 7% 推薦想要購買精品

或大型家電的會員

二、首度推出金馬闖關賽活動， 1/31 前一刷金馬好禮抽

除了透過累積單卡消費金額來賺取skm points，新光三越今年(2026)還首度推出金馬闖關賽活動，讓會員透過APP可即時得知目前刷卡金額，累計進度達檻回饋，還有加碼即刷即享點數回饋。指定銀行信用卡，單卡消費達指定門檻即可參加金馬闖關賽，享有各關卡獎勵，再抽點數大獎，最高可抽中百萬名車！

※每信用卡交易時限同一會員ID累計消費(數量有限，送完為止)中獎名單將於3/10(二)前公布於新光三越官網，每會員不重複中獎。▲不限金額消費就能多獲得一次抽獎機會，有機會把會員回娘家價值299萬的「Mercedes Benz EQE 300 SUV百萬電動車」開回家。

《金馬闖關賽三重送》

活動時間：2026/01/22(四) – 02/25(三)

第一重：1/22-1/31除「會員回娘家-豪車點得到」活動扣100點可獲得抽獎資格外，期間持指定銀行信用卡不限金額消費，亦可獲得抽獎資格，有機會把賓士百萬電車(Mercedes-Benz EQE 300 SUV價值2,990,000)開回家。

第二重：單卡消費滿額即可回饋指定skm points(全台限量)

(1)刷3千贈1百點

(2)刷6千贈3百點

第三重：單卡消費滿額抽最高20萬點

(1)刷3萬抽50,000點(限量50名)

(2)刷10萬抽100,000點(限量10名)

(3)刷20萬抽200,000點(限量5名)

三、《金馬卡利 High 》線上線下買起來！「神級回饋」這樣賺

想要拿好拿滿高回饋，以下這些加碼方式，千萬別錯過～

1. 首 11 日 11 大銀行加碼回饋，滿額「馬」上贈點

首11日的銀行滿額禮加碼，讓疊加後的回饋率超過15%。

【指定銀行加碼】2026/1/22-2/1 11大銀行滿8千贈1,500點；新光三越聯名卡獨享8千贈2,000點(2.5%)。

【skm pay限定】搭配台新/星展銀行/兆豐銀行刷3萬元加贈5,000點skm points、搭配台新/新光/星展/兆豐銀行刷10萬元加贈15,000點skm points(限量)。(擇優回饋)

※新光三越聯名卡(台新銀行/新光銀行)刷8,000元加贈2,000點skm points、11大銀行刷8,000元加贈1,500點skm points((期間每信用卡限兌換一次，擇一兌換，限量)。

2. 首 2 日刷 skm pay 獨享卡友禮

新光三越聯名卡首二日單筆滿3,000元贈2,000點，搭配指定銀行多重skm points加碼回饋。指定銀行單筆5,000元贈2,000點，累計刷1.2萬贈5,000點

3. 台新新光三越聯名卡領券享 5%

1/22~2/25於台新Richart Life App領取優惠券(限量)，並刷台新銀行新光三越聯名卡單筆滿10,000元，贈500台新Point(信用卡)。

4. 首綁最高 10% 回饋

1/22~2/25首次綁定SKM PAY並當日刷第一銀行/兆豐銀行信用卡單筆消費滿1,000元贈1,000點(限量)

6. 疊加優惠最高賺 15.3% 回饋這樣算

EX.小編首2日刷 skm pay綁台新銀行新光三越聯名卡買了1.2萬元商品，最高可拿13,400點(skm points)+台新回饋台新Point 500點，刷卡回饋價值1,840元，共15.3%。還有機會抽點數大獎，最高可抽中百萬名車！

→首二日台新skm pay卡友禮滿12,000元 贈5,000點

→首11日聯名卡獨享→8,000元贈 2,000點

→卡利HIGH 滿1.2萬元4%+綁skm pay1% =6,000點(新台幣1元=10點skm points)

→台新新光三越聯名卡領券享5%，單筆1萬元贈 台新Point 500點

→金馬闖關賽3,000元贈100點；累計6,000元加贈300點＝400點

EX.小編首2日刷 skm pay綁新光銀行新光三越聯名卡買了1.2萬元商品且分期，可獲得15,600點(skm points)，共13%。還有機會獲得點數大獎，最高可抽中百萬名車！

→首二日新光skm pay卡友禮滿12,000元 贈5,000點

→首11日聯名卡獨享→8,000元 贈2,000點

→銀行滿額禮：刷滿1萬元 贈1,200點

→單筆刷滿1萬元分期享1,000點

→卡利HIGH 滿1.2萬元4%+綁skm pay1% =6,000點(新台幣1元=10點skm points)

→金馬闖關賽3,000元贈100點；累計6,000元加贈300點＝400點

四、新春購物推薦商品，高 % 數回饋輕鬆到手

新年逛百貨首選當然是「新光三越」，2026/1/22~2/25為期35天的最強回饋《金馬卡利High》讓你買了就賺，會員不用匆匆忙忙一天內買齊，可以從從容容規劃採買清單，小編推薦熱門商品，讓大家邊買邊賺荷包不失血！

推薦商品一

TOM FORD私人調香系列 情慾無花果250ML 推薦價35,000元



回饋計算：於首2日刷 skm pay綁台新銀行新光三越聯名卡購買，最高可拿31,400點(skm points)+台新回饋台新Point 500點，刷卡回饋價值3,640元，大約10.4%。

→首2日台新skm pay卡友禮滿12,000元贈5,000點

→首11日聯名卡獨享8,000元贈2,000點

→首11日skm pay滿3萬贈5,000點

→台新銀行滿額禮2萬贈2,000點

→卡利HIGH 滿3.5萬元4%+綁skm pay1% =17,000點(新台幣1元=10點skm points)

→台新新光三越聯名卡領券享5%，單筆1萬元贈台新Point 500點

→金馬闖關賽3,000元贈100點；累計6,000元加贈300點＝400點

共31,400點(skm points)+台新回饋台新Point 500點=價值3,640元

推薦商品二

PHILIPS 星視界Plus透視蒸氣海星氣炸鍋7.2L NA547(新品上市，2/1預購) 售價14,990元(特價10,990元)

全新升級結合氣炸和蒸氣功能，搭載 40–200°C 精準溫控× 24小時智能定時，從鎖住肉汁的極致炸物、低溫慢火的細膩油封、軟嫩舒肥，到鎖住海鮮鮮甜的精準蒸炸，解放料理的無限可能！



回饋計算：於首2日刷 skm pay綁台新銀行新光三越聯名卡購買，最高可拿9,400點(skm points)+台新回饋台新Point 500點，刷卡回饋價值1,440元，大約14.4%。

→首二日台新skm pay卡友禮滿5,000元贈2,000點

→首11日聯名卡獨享→8,000元贈2,000點

→卡利HIGH 滿1萬元4%+綁skm pay1% =5,000點(新台幣1元=10點skm points)

→台新新光三越聯名卡領券享5%，單筆1萬元贈台新Point 500點

→金馬闖關賽3,000元贈100點；累計6,000元加贈300點＝400點

共9,400點(skm points)+台新回饋台新Point 500點=價值1,440元

推薦商品三

Hengstyle Oasis COVA 桌上型旗艦觸控氣泡三溫RO飲水機(獨家加贈BRAUN JB1160 多動向調理機-黑(價值3,590元)

售價45,800元 (特價39,800元)

奈米氣泡混合技術，氣泡口感更綿密豐盈，可調整氣泡濃度與800ml大容量氣泡水缸設計，隨時享受沁涼專屬氣泡水。



回饋計算：於首2日刷 skm pay綁台新銀行新光三越聯名卡購買，最高可拿33,400點(skm points)+台新回饋台新Point 500點，刷卡回饋價值3,840元，大約9.6%。

→首2日台新skm pay卡友禮滿12,000元贈5,000點

→首11日聯名卡獨享→8,000元贈2,000點

→首11日skm pay滿3萬贈5,000點

→台新銀行滿額禮2萬贈2,000點

→卡利HIGH 滿39,800元4%+綁skm pay1% =19,000點(新台幣1元=10點skm points)

→台新新光三越聯名卡領券享5%，單筆1萬元贈台新Point 500點

→金馬闖關賽3,000元贈100點；累計6,000元加贈300點＝400點

共33,400點(skm points)+台新回饋台新Point 500點=3,840元

推薦商品四

ALLSAINTS RYDER 羊皮外套 推薦價20,600元



回饋計算：首2日刷 skm pay綁新光銀行新光三越聯名卡且分期，最高可拿19,600點(skm points) ，大約9.5%。

→首二日新光skm pay卡友禮 →5,000點

→首11日聯名卡→2,000點

→銀行滿額禮→刷滿1萬元贈1,200點

→單筆刷滿1萬元分期享1,000點

→卡利HIGH 綁skm pay=10,000點(新台幣1元=10點skm points)

→金馬闖關賽3,000元贈100點；累計6,000元加贈300點＝400點

共19,600點(skm points)

推薦商品五

法雅客 SONY ILCE-7M5 單機身 推薦價78,990元

回饋計算：首2日刷 skm pay綁新光銀行新光三越聯名卡且分期，最高可拿62, 900點(skm points) ，大約7.9%。

→首二日新光skm pay卡友禮 →5,000點

→首11日聯名卡→2,000點

→銀行滿額禮→刷滿5.5萬元贈7,500點

→單筆刷滿1萬元分期享1,000點

→卡利HIGH 綁skm pay 6% =47,000點(新台幣1元=10點skm points)

→金馬闖關賽3,000元贈100點；累計6,000元加贈300點＝400點

共62,900點(skm points)

總結：辛苦了一整年，總是要好好慰勞自己！新光三越最強的購物回饋《金馬卡利High》，讓你「馬」上買「馬」上賺，不限日、不限店、不限線上線下，不論想買美妝或３Ｃ家電，就連吃美食、逛超市通通都納入回饋（詳細參與櫃位，依新光三越店內公告為準），讓大家購物賺回饋超有感。小編建議可以趁這檔機會，火力集中在平時觀望很久卻不敢下手的高單價的商品上，很快就滿額達標，高回饋輕鬆入手。

