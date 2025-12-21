2026新春Xpark推跨界企劃《海洋摺學家作品展》

記者古可絜／綜合報導

2026年新春Xpark推出全新跨界企劃《海洋摺學家作品展 Origami Artworks》將於2026年1月24日登場，透過精密的幾何運算與感性的藝術轉化，讓平面的紙張擁有立體的靈魂與呼吸，邀請大小朋友從「觀察」出發，透過摺紙這項傳承千年的指尖藝術，重新認識海洋生物的身體密碼，展開一場寓教於樂的探索之旅。

此次特展透過臺灣摺紙協會藝術家精湛的「指尖藝術」，海洋生物躍出水面，化身為幾何與光影交織的紙藝作品，精巧程度令人嘆為觀止。展覽核心「海洋摺學家」，意指透過摺紙來理解海洋生物的生活哲學，策展團隊與紙藝家深入觀察Xpark館內生物的構造與習性，將大自然的演化智慧，轉譯為紙上的人生哲學。

廣告 廣告

從看著魟魚順流而行的姿態，學習選擇方向的智慧；觀察雨林區豐盛的生態，體會大大小小的生命是如何堆疊出完整的世界，Xpark期待在新年能帶給觀眾向自然學習，更將「摺紙」提升為一種動態冥想，讓藝術展多份療癒人心的力量。

為讓孩子親手進入充滿數理之美的「摺」學世界，Xpark特別規劃兩大體驗活動，邀請家長與孩子把好奇心放進手心，一同享受創造的快樂。包含2026年1月24、25日，邀請臺灣摺紙協會與日本摺紙協會的藝術家親臨現場開設大師班，不同於傳統嚴肅的教學，鼓勵孩子「慢慢摺、慢慢改」，與藝術家們一同探索紙張的無限可能。

此外，2026年1月24日起至3月8日，展覽期間每週三下午3點，Xpark館內將舉辦限定場次的DIY教室。在館員的帶領下，大小朋友能透過十指將平面的紙張慢慢摺疊成立體的海洋生物，歡迎親子、情侶或想要專注個人時光的民眾前往，在摺疊的過程中，感受心靈沉澱的療癒力量。

2026年新春Xpark推出全新跨界企劃《海洋摺學家作品展 Origami Artworks》將於2026年1月24日登場。（Xpark提供）

馬年新春Xpark推出摺紙材料包，在家也可以摺出Xpark的明星生物。（Xpark提供）