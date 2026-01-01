2026新氣象 竹縣府今天1服務中心、2個新局處揭牌

新竹縣政府在W棟產業發展處的大廳，今天揭牌啟動聯合服務中心。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕2026開始了，新竹縣政府服務也展現新氣象，因為一早就由縣長楊文科、議長張鎮榮先後替府內新開張的聯合服務中心、數位發展處以及高齡長照處揭牌，啟動正式運轉。

楊文科笑說，今天是他第8次以縣長的身分過元旦，也將是最後一次！

展望2026，縣府與時俱進做出組織改造，因應整體社會需求與科技潮流，成立了高齡長照處、數位發展處。並讓建管、使管2科整併到產業發展處，以此提升行政效率。

而今天新揭牌成立的長照處把原長期照顧管理中心的照護管理科、服務管理科，以及社會處的老人及身障福利科整併起來，結合衛政與社政資源，建立權責明確、功能完整的長照體系，以更細膩地推動長照3.0。

至於數發處的誕生，是縣府決定用科技提升服務鄉親的效能，除了首要任務守護民眾，未來也會建立AI縣民管家平台APP，實現服務去找人的主動性。

至於聯合發展中心用市集BOOTH設計概念規劃設置，規劃8席服務櫃台，3席專辦身心障礙證明、身心障礙停車證、愛心卡、陪伴卡、敬老卡等相關申辦業務，就設在W棟產業發展處大廳，他希望整合跨局處業務後打造友善、便捷的洽公環境。

新竹縣政府致力追求智慧治理，新成立數位發展處，今天揭牌開啟全新的為民服務工作。(記者黃美珠攝)

因應高齡化長照問題，新竹縣政府今起替高齡長照處揭牌服務鄉親。(記者黃美珠攝)

