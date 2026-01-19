2026新營波光節好聲音歌唱比賽 聽好歌、摸大獎

市議員蔡育輝說，2026新營波光節好聲音歌唱比賽，歡迎民眾到場聽好歌、摸大獎。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

2026新營波光節將在二月七日登場，展期長達卅天，新營波光節好聲音歌唱比賽將由二月二十一日推出，為期十一天，積極行銷大新營的市議員蔡育輝募集經費推出摸彩活動，天天可抽液晶電視，共有一千二百多項總價值百餘萬元的大、小獎品等大家，希望鼓勵更多人到場聽歌。

市府文化局主辦的2026新營波光節由二月七日起至三月八日，展期卅天，今年策展主題為「光之夢」，將打造天鵝湖成為一座會發光的夢境森林，並首次結合IP角色，營造適合親子同遊的燈節氛圍。

新營波光節由2024年推出後，每年吸引大批遊客來欣賞，新營區公所、台南市青少年休閒活動推展協會今年繼續辦理波光節好聲音歌唱比賽，參賽資格以設籍大新營區等六個行政區的民眾，分長壽組等六組，即日起至卅日在各區公所受理報名，前五名可獲獎金。

好聲音歌唱比賽還將結合土風舞、專業舞蹈表演秀，二月二十一日、二十二日先安排大新營區土風舞比賽，二十三日至二十八日為分組歌唱比賽初賽，三月五日至六日為決賽；七日為專業舞蹈表演。

蔡育輝說，合併後，大新營區人口流失，新營波光節的舉辦由農曆春節前延伸到年後，希望透過活動帶動遊客到新營區參觀，他今年繼續募集經費推出摸彩活動，有四十三吋、五十吋、五十五吋的液晶電視、天天可抽大型液晶電視，還有總價值百萬元以上的一千二百多項大、小獎品，希望能鼓勵更多人來聽歌看表演、參加摸彩拿獎品和紅包。