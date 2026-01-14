「2026新營Q起來」 一月三十日登場

文化局為「2026新營Q起來」活動熱身宣傳。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

市府文化局邀請藝術家 Alan Hong於新營文化中心及周邊城市地景，打造「二０二六新營Ｑ起來～追逐心底的光 Light is always there」戶外藝術裝置展。活動自一月三十日展出至三月八日（日）止，以充滿療癒能量的「雲朵AH!Q」角色為核心，結合新營獨有的糖鐵文化與慢生活節奏，邀請全國民眾走進新營，感受悠然自得、溫柔安定的Ｑ系日常。

本次展覽以「追逐心底的光」為主題，「雲朵AH!Q」以呆萌可愛的神情與圓潤造型深受喜愛，透過小馬Ｑ、星星Ｑ、球球Ｑ等萌系角色，進駐新營文化中心廣場及糖鐵五分車周邊空間，讓熟悉的城市場域轉化為療癒風景。

文化局長黃雅玲表示，「新營Ｑ起來」不只是藝術展覽，更是一場結合城市生活、地方文化與情感療癒的公共藝術行動。透過藝術家溫柔而具親和力的創作，讓藝術走進日常、融入街道與人群之中，也希望藉由糖鐵文化與慢活節奏的串聯，讓更多人重新認識新營，感受這座城市獨有的溫度與光亮。

這項活動記者會現場由新營在地「最萌少女們」示範〈新營Ｑ起來舞蹈〉，舞步簡單可愛、節奏輕快，邀請民眾一同「Ｑ起來」。新營文化中心官方粉絲專頁同步推出抽獎活動，送出限量二十個「限定充氣星星燈棒」，邀請民眾留言參加，把星星Ｑ帶回家。展覽期間亦規劃打卡好禮，民眾只要與裝置藝術合影並公開打卡，即可至新營文化中心服務台兌換「雲朵AH!Q限定貼紙」。