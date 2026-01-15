2026新營Q起來 1/30至3/8在新營文化中心及周邊城市地景展出





2026新營Q起來—追逐心底的光Light is always there戶外藝術裝置展，將於1月30日至3月8日展出，展出地點在新營文化中心廣場、台糖新營鐵道文化園區及周邊店家。新營文化中心表示，展覽以追逐心底的光為主題，並以雲朵AH!Q角色為核心，結合新營糖鐵文化與慢生活節奏，歡迎民眾屆時踴躍參與同樂。

新營文化中心表示，此次邀請藝術家Alan Hong於新營文化中心及周邊城市地景，打造充滿療癒能量的雲朵AH!Q角色。雲朵AH!Q以呆萌可愛的神情與圓潤造型深受喜愛，透過小馬Q、星星Q、球球Q等角色，進駐新營文化中心廣場及糖鐵五分車周邊空間，讓熟悉的城市場域轉化為療癒風景。

活動也推出4大活動，純白市集將於1月31日至2月1日14時至19時登場，1月31日17時至19時有亮燈派對，邀請民眾穿上白色服裝，營造純白療癒系市集氛圍。集章活動串聯二貳甜室、弎弌－和茗園等10間在地小店，集滿5枚印章即可兌換AH!Q限定好禮。療癒工作坊則涵蓋寫生、聲音飾品手作及手染布體驗，讓親子與創作者在創作中感受溫暖時光。

適逢台糖80周年，推出限定聯名列車，展覽期間，民眾可由中興路售票處搭乘糖鐵五分車，展開一段與雲朵AH!Q同行的療癒旅程，讓藝術、歷史與風景在行進間交織。新營文化中心官方粉絲專頁也推出抽獎活動，送出限量20個限定充氣星星燈棒，邀請民眾留言參加，把星星Q帶回家。此外，只要與裝置藝術合影並公開打卡，可至新營文化中心服務台兌換雲朵AH!Q限定貼紙。

