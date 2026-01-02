2026新生兒數恐只剩8萬人》少子化陰影下的另一個缺口：年輕癌友「生育權」誰來接住？
新生兒人數持續探底，2025年前11個月全台僅約9.8萬名新生兒，11月單月更跌破8千人，少子化已成結構性危機，而癌友生育同樣是重要但容易被忽視的議題。（圖片來源／freepik）
台灣生育率長年低迷，2026年元旦，全台各大醫院陸續迎來「元旦寶寶」，但根據內政部最新統計，去（2025）年前11個月全台新生兒僅約9.8萬人，其中11月單月出生人數僅7,946人，創下歷史新低。
台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，去年新生兒數較前年大減2成，若出生數持續以相同幅度下滑，2026年恐只剩8萬多人，少子化已非短期現象，若政策仍停留在一次性補貼，恐難以改變年輕世代的生育選擇。
國健署日前也公布最新癌症登記報告，112年全台新發癌症人數達13萬8,051人，較111年增加7,758人，整體癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，呈現持續上升趨勢。
當癌症不再只是「活下來」的問題，而是如何「好好活著」，生育權益也成為年輕癌友難以忽視、卻長期被忽略的一環。
隨著癌症存活率逐年提升、國人晚婚遲育成為常態，越來越多育齡族群在尚未完成人生規劃前，就被迫面對癌症治療可能帶來的生育衝擊。癌症希望基金會（HOPE）持續十年倡議癌友生育健康，呼籲制度必須從「治療導向」走向「全人照護」，讓癌友在治療前就能擁有充分的知情、參與與選擇權。
晚婚、晚生與癌症存活率提升，生育議題不再是少數人的事
根據最新癌症登記資料，15至49歲的育齡癌友約占所有癌友的15.5%，人數超過2萬人；同時，女性首次生育年齡已攀升至32歲以上。當晚婚、晚生已成社會趨勢，若在關鍵人生階段突遭癌症，不僅治療本身帶來衝擊，是否還能保有生育選擇，也成為深層焦慮的來源。
癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏指出，癌友生育議題或許不是每位病人最迫切的需求，卻對年輕癌友格外重要。
「我們不是在鼓勵一定要生，而是強調，不論要不要生，癌友都應該擁有知道的權利。」她強調，癌症治療可能影響生育功能，但影響程度、可行的保存方式與時間窗口，往往在第一時間沒有被充分說明。
國際早已關注「癌後生活」，台灣仍在補課
從國際趨勢來看，癌症照護的焦點早已不再侷限於治療本身。
美國國家綜合癌症網絡（NCCN）在癌症存活者照護指引中，將生育、性健康、心理健康、就業與重返職場等議題，納入癌後生活品質的重要面向。
蔡士敏指出，這代表癌症照護的視角已從「延命」轉向「生活」，而台灣正處於必須加快腳步跟上的關鍵時刻。
癌症希望基金會也因此主張「超前部署」，不要等到癌友因治療失去生育能力後才補救，而是在診斷初期就啟動討論，讓病人有機會做出符合自身價值與人生規劃的選擇。
美國國家綜合癌症網絡（NCCN）在癌症存活者照護指引中，將生育、性健康、心理健康、就業與重返職場等議題，納入癌後生活品質的重要面向。（圖片來源／癌症希望基金會）
哪些癌症與治療，最可能影響生育？
從臨床經驗與調查結果來看，乳癌、血液癌、甲狀腺癌、大腸直腸癌，以及子宮內膜癌、子宮頸癌、卵巢癌等婦科癌症，都是年輕族群中相對常見、且治療可能影響生育功能的癌別。
蔡士敏指出，治療方式不論是手術、放射治療、化學治療，甚至造血幹細胞移植，都可能對生殖細胞或器官造成不可逆的影響。
目前醫學上已有多元的生育保存方式，包括凍卵、凍精、凍胚胎、卵巢組織保存，以及部分保留生育能力的手術或藥物保護策略。然而，關鍵往往不在「有沒有技術」，而在「有沒有被及時告知」。
乳癌、血液癌、甲狀腺癌、大腸直腸癌，以及子宮內膜癌、子宮頸癌、卵巢癌等婦科癌症，都是年輕族群中相對常見、且治療可能影響生育功能的癌別。（圖片來源／癌症希望基金會）
「越早越好」卻常常太晚才知道
什麼時候該開始談生育保存？
蔡士敏表示，答案其實很簡單：越早越好。理想情況下，應在癌症確診後、治療開始前即進行諮詢；即便已開始治療，只要病人意識到需求，仍應持續討論可能性。
然而，現實卻不盡理想。癌症希望基金會2025年進行的「癌友生育健康經驗調查」顯示，雖有近9成癌友知道部分癌症治療可能影響生育，但實際曾與醫療人員討論過生育議題者僅68.8%；進一步談到「生育保存」時，比例降至36.3%；真正被轉介至生殖醫學科的，更只有22.3%。
蔡士敏指出，這樣的落差，正突顯制度性問題。「目前仍高度仰賴醫師個人的敏感度，或病人是否主動開口，但在醫療政策上，並沒有一套標準流程。」
調查顯示，近7成癌友曾與醫療人員討論生育議題，但真正被轉介至生殖醫學科者僅22.3%，跨科銜接仍是最大斷點。（圖片來源／癌症希望基金會）
經濟壓力與資訊落差，是癌友最大的兩道門檻
癌症希望基金會調查也發現，影響癌友是否考慮生育與生育保存的關鍵因素，除了健康與治療影響外，經濟負擔同樣名列前茅。
蔡士敏指出，生育保存相關費用動輒數萬至十多萬元，對正面臨治療與工作中斷壓力的病人而言，是現實且沉重的考量。
今年國健署啟動「醫療性生育保存補助試辦方案」，優先針對18至40歲乳癌與血液癌病人提供凍卵、凍精補助，癌症希望基金會也全程參與政策討論與推動。蔡士敏肯定此舉是重要起點，但也坦言，目前涵蓋癌別與對象仍有限，未來仍需持續擴大，才能真正回應多數癌友的需求。
從知情權到跨科協作，制度才是關鍵
癌症希望基金會副執行長嚴必文強調，生育議題並非單一主治醫師即可處理，而需腫瘤科、生殖醫學科、婦產科、放射腫瘤科等多方協作，建立清楚且順暢的轉介流程。
因此癌症希望基金會長期提出2大核心訴求，即「癌友生育健康知情權」與「跨科整合」。
「唯有把生育資訊納入癌症診療品質評鑑，醫師才會『必須』開啟這個話題，而不是可有可無。」蔡士敏直言，基金會並不滿足於目前近7成的討論率，而是期待未來能做到百分之百，讓每一位育齡癌友都不會錯失選擇的機會。
嚴必文也提到，從2015年提出「療前三主動」，到建置癌友生育健康資訊平台、推動醫病溝通工具，再到參與國家政策試辦，癌症希望基金會已在這條路上走了十年。蔡士敏強調，這並不是為了推動生育，而是為了守住癌友「知、參與、選擇」的基本權利。
癌症希望基金會副執行長嚴必文（左）及倡議發展部主任蔡士敏（右）強調，不論要不要生，癌友都應該擁有知道的權利。（攝影／陳稚華）
國健署啟動醫療性生育保存補助試辦方案，基金會呼籲應擴大癌別、納入癌症評鑑，讓生育資訊成為「標配」而非選配。（圖片來源／癌症希望基金會）
「只要這個缺口還在，我們就會繼續努力。」癌症希望基金會再次強調，對越來越多在青春與病痛交會處掙扎的年輕癌友而言，生育不該是一場來不及思考的遺憾，而是一個被尊重、被好好討論過的人生選項。
