2026新生活 南市多項新制上路

新的一年，台南多項新制上路，於台南若未投保「公共自行車傷害險」，將無法租借YouBike 2.0/2.0E。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

迎向二０二六新生活，新的一年起，有許多新的變革，市府為民眾整理即將上路的新至措施，有的是全國一致實施的重要制度，且有多項「台南限定」加碼與創新作為，讓新制度成為民眾新年度的最佳助力。

台南獨有的生活新制度部分，最受長輩期待的，當屬一一五年起，重陽敬老金提高至一千五百元；市民申請海葬補助，擴大為全年度皆可申請，補助每位亡者新台幣一萬五千元；針對設籍台南市且具原住民身分市民，提供分級租金補貼，同步提供意外失能及身故保險保障。

環保與管理措施方面，七月一日起，出廠滿一定年限的柴油大客貨車及燃油機車，進入南科台南園區及樹谷園區空氣品質維護區前，須具備合格檢驗或有效期限內的自主管理標章。公共安全領域，台南市政府訂定「建築物外牆安全巡查及通報執行計畫」，加強老舊建築及高風險外牆管理，保障市民公共安全。

觀光旅遊方面，南市跟日本友誼市合作推動雙方景點門票互惠措施，元月一日起，市民持市民卡或國民身分證，造訪日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等七個城市所公告景點，可享專屬台南市民門票優惠。

台南YouBike二點０新制上路，元月一日起，於台南若未投保「公共自行車傷害險」，將無法租借YouBike二點０∕二點０Ｅ，且適用嘉義縣市、高雄市及屏東縣。

至於全國一致實施的制措施，也有多項。市府表示，一一五年新制涵蓋層面廣泛，市民可依自身需求多加運用。