2026新福利！這縣市敬老金翻4倍 滿70歲還「免繳健保費」

台東縣的老人家有福了！台東縣政府宣布「敬老再升級」兩項重大利多：自民國115年（2026年）起，重陽節敬老禮金將從現行的500元一口氣調升至2,000元；此外，年滿70歲的長輩，健保費自付額也將由縣府負擔。這份大禮預計將讓全縣超過九成的長者受惠。

禮金翻倍、保費免愁：兩大敬老新制看這裡

台東縣長饒慶鈴表示，隨著縣府財政改善，去年底縣府債務已正式「歸零」，因此決定將預算更有效地回饋給長輩。這兩項社福政策預計每年將投入約3億2,600萬元的經費：

重陽禮金大紅包：

原本每人500元的重陽禮金，115年起將調高為2,000元。饒慶鈴強調，這不僅是金額翻了4倍，更代表縣府對長輩「4倍的敬意與感謝」。預計將有4萬5,000名65歲以上長者受惠。 健保保費全額代繳：

只要是年滿70歲且設籍台東滿一年的長輩，每月原本要自行負擔的健保費，未來將由縣府直接幫忙繳納，希望能減輕長者的醫療經濟負擔。預估這項措施將有2萬6,868名長輩受惠。

邁向超高齡社會，台東打造「在地安老」環境

截至今年10月底，台東縣65歲以上人口已達4萬3,364人，占全縣比例超過20%，正式進入「超高齡社會」。縣府社會處指出，照顧長者是政府責無旁貸的任務。除了發放現金與補助，台東縣政府也持續提供多元的照顧服務，包括：

全台最高額度的「台東卡」乘車補助。

定期健康檢查與「敬老好視力」專案。

廣設社區關懷據點與長青學苑，並推動青銀共居、智能守護等服務。

台東縣政府強調，未來將持續推動銀髮志工與社區共餐計畫，讓長輩不僅領得到福利，更能活得健康、活得快樂，在自己熟悉的土地上安心享受銀髮生活。

