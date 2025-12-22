2026新福利！這縣市70歲以上長輩「免繳健保費」 還享敬老金4倍加碼

生活中心／倪譽瑋報導

長輩新福利！近日台東縣政府表示，受益於財劃法、債務歸零，盼望能回饋長輩們，預計2026年實施70歲以上長輩的健保費由縣府代繳；除了70歲以上，其他長輩的重陽節敬老禮金，也會從原本的500元，加碼4倍變2000元。

台東縣2026祭兩大長輩福利：敬老金與健保補助

因2024年底台東縣政府未償債務已歸零，加上2025年財劃法修正，讓縣府團隊持續思考如何更有效益地運用預算。12月縣府宣布，自2026年起將推出兩大長者福利加碼措施，包括將重陽節敬老禮金由500元提高至2000元，以及縣府為年滿70歲且設籍台東滿一年的長者「代繳健保費自付額」；兩項社福新政策預計投入總經費3億2600萬元。

台東縣長饒慶鈴指出，健保費自付額由縣府代繳，有望減輕長輩們每月的醫療負擔；而重陽節敬老禮金加碼4倍，也代表縣府對長輩4倍的敬意與感謝。社會處長陳淑蘭則表示，健保補助預計可讓2萬6868名長者受益、敬老禮金加碼則是4萬5000名，整體受惠者達長者總數的九成以上。

議員質疑釀財政破口：須做好長期規劃

然而，上述兩大老人福利政策，讓縣議員簡維國等人提出質疑，簡維國指出，台東縣的總自有財稅收入不足10億元、財政基礎薄弱，如房屋稅，一年收僅1億100萬，「代繳健保費自付額」預算就高達2億元。另外，70歲以上人口會逐年增加、健保費也不排除調漲，又將長年的重大支出寄望於尚未定案的《財劃法》，簡維國直言需考量可持續性。

簡維國認為，縣府必須提出5年到10年財務規劃及備案，避免「收入減少、支出增加」的惡性循環，若做了一年，下任縣長就因財務破洞而停止老人福利，對縣民也是傷害。簡維國強調，政策須確保連貫性，在《財劃法》未定案前，須做好相關備案，以免讓當前的福利成為下一屆縣府的負擔。

縣府回應：目前預算有能力容納支出

對於簡維國的質疑，當時陳淑蘭回應，當前縣府財政規模，有足夠的能力容納支出，強調兩大福利是根據目前的預算規模、長輩的微幅成長率進行規劃；至於最後預算是否通過，她都尊重。

