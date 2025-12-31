2026新竹市長確定藍白合！高虹安首發聲：感謝國民黨肯定

針對國民黨主席鄭麗文日前表態，新竹市確定會禮讓民眾黨，高虹安今天（31日）表示，「非常感謝國民黨肯定我們的施政表現」。（資料照片／李智為攝）

各陣營積極備戰2026大選，國民黨主席鄭麗文日前表態，新竹市確定會禮讓現任市長高虹安。對此，高虹安今天（31日）表示，「非常感謝國民黨肯定我們的施政表現」。至於是否要競選連任，她說這是人生中很重要的決定，自己現在一切仍以市政為優先。

2026地方大選即將到來，高虹安今天接受節目專訪時表示，對於鄭麗文表態2026新竹市長選舉現任優先，「非常感謝國民黨肯定我們在施政的表現」，相較其他縣市長人選的藍白協調，新竹市是無懸念的區域。

至於是否要競選連任，高虹安說，這是人生中很重要的決定，自己現在一切仍以市政為優先。

此外，針對外界關注何時會恢復民眾黨籍？高虹安提到，目前民眾黨中央忙於2026大選推派人選，有許多進程在處理。由於可能會有黨紀程序等相關問題，而她會在與民眾黨主席黃國昌見面談過後，再討論恢復黨籍一事。

高虹安坦言，畢竟自己當時因助理費案遭起訴、停權而申請退黨，自己對恢復黨籍的相關程序並不清楚，還要再了解。

最後，高虹安強調，對於已經具有戰力、執政中的縣市，新竹市對民眾黨是具有指標性意義的地方。



