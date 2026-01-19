即時中心／潘柏廷報導

新竹市長高虹安任立委期間涉嫌詐領助理費，北院一審判其7年4月徒刑，對方除立刻退出民眾黨外，更被內政部祭出停職處分；直到高院二審判決撤銷貪污罪，改判偽造文書罪6月，高虹安也因此恢復市長職務。由於高虹安目前尚未申請恢復白營黨籍，且國民黨布局新竹市長選舉時也採取禮讓策略，就讓外界好奇是否會爭取對方加入國民黨。對此，國民黨主席鄭麗文今（19）日表態了！





鄭麗文今日參加網路節目「中午來開匯」接受專訪，主持人黃光芹問到，由於柯文哲在2024年總統大選在新竹縣市票數最多，而現在因民眾黨可能會派人選竹北市，是否會納入藍白協調？

對此，鄭麗文表示，目前沒有聽說民眾黨有誰要積極爭取，而且還沒有處理到那一塊，現在確定的就只有新竹市禮遇高虹安，「因為她是現任的，所以我們會共同支持」。

黃光芹則追問，高虹安並沒有大動作要回民眾黨，但國民黨可不可能爭取對方加入？鄭麗文則說不急也尊重對方，並宣稱現在高虹安的官司還沒有百分之百了結，怕民進黨還會找高虹安麻煩，國民黨也高度關注和配合，「至於她（高虹安）跟民眾黨的關係，我就不方便做什麼評論，她不需要參加國民黨，我們也會支持她」。

原文出處：快新聞／2026新竹市長選戰…拉高虹安加入國民黨？鄭麗文表態了

