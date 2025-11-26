2026新竹民調超驚人！藍營被「這人」輾壓

▲民調結果顯示，若是民進黨鄭朝方對上國民黨徐欣瑩，以36.8％小勝徐的33.9％。（圖／記者陳弘志攝）

[NOWnews今日新聞] 根據最新的艾普羅行銷市場研究股份有限公司針對下屆新竹縣長人選投票支持度的民調結果顯示，若是民進黨鄭朝方對上國民黨徐欣瑩，以36.8％小勝徐的33.9％，但在3％的誤差範圍內，兩人幾乎打平，但若對上現任副縣長陳見賢或立委林思銘，鄭朝方則分別大幅領先16.8與14.2個百分點，呈現「碾壓」態勢。

針對下屆縣長民調顯示，國民黨的徐欣瑩和民進黨的鄭朝方投票支持度中，鄭朝方以36.8％小勝徐欣瑩的33.9％，不過，支持度差距僅2.9％，在抽樣誤差範圍內，兩人算是打成平手。

民調指出，鄭朝方最大優勢來自「得竹北者得新竹縣」的歷史規則。竹北市作為全縣外來人口、高收入與年輕世代最集中的地區，對縣長選舉具有決定性影響。

交叉分析顯示，在竹北市區域，鄭朝方對徐欣瑩大幅領先16.3個百分點（43.3%：27.0%），即便徐欣瑩在其餘地區普遍領先鄭朝方，兩人整體支持度仍陷入拉鋸；反觀陳見賢與林思銘，幾乎在所有分層與區域皆落後鄭朝方10個百分點以上，顯示若國民黨推出這兩人迎戰，勝算相對較低。

這項民調翻轉過去大家對新竹縣政治版圖結構的印象，世代交替的氛圍似乎也被凸顯，新竹縣市長的選民，似乎偏好年輕選將。國民黨想守住鄭朝方攻勢下的新竹縣，恐怕只剩徐欣瑩迎戰了。

艾普羅這項民意調查期間為11月20日至22日的晚間6時至9時30分，針對新竹縣年滿20歲以上的選民為調查對象，共完成1070份有效樣本，在95％的信心水準下，全體受訪樣本的抽樣誤差在正負3.0％內。

