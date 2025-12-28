2026新竹縣新春音樂會接力演出 歡慶文化30抽獎助興

音樂會圖卡。





「春響‧春想—2026新竹縣新春音樂會」從１月2４日到２月7日，推出氣勢磅礴的交響樂、承載記憶的原住民族古調，到原住民與客家合唱，以及由優秀臺灣音樂家組成的室內樂團，為觀眾帶來４場跨越文化與世代的音樂饗宴。歡慶文化局成立三十週年，〈龍騰樂典〉、〈原客唱響〉、「綻光30—客家金曲演唱會」等3場演出有摸彩活動為新春添喜，獎項包含 Marshall Emberton III 攜帶式藍牙喇叭及 HomePod mini。

文化表示，2026新竹縣新春系列音樂會由吳榮順教授策展，以西方交響樂的宏偉篇章，結合客家與原住民族音樂的深情吟唱，展現臺灣文化的豐富層次與時代精神。透過跨族群、跨世代的音樂對話，呈現新竹多元文化共構而成的聲音風景。

首場〈龍騰樂典〉將於1月24日（六）下午2時30分演藝廳登場，由指揮莊文貞帶領長榮交響樂團，攜手鋼琴家黎國媛、中提琴家蔡享享，以氣勢磅礴的交響樂章震撼開場。

第二場1月25日（日）〈原客唱響〉，邀集竹縣無形文化資產泰雅族口簧琴與縱笛技藝保存者Along Yupas（阿隆優帕司），以及以深情歌聲著稱的泰雅音樂家雲力思，泰雅之聲合唱團及原客混聲合唱團共同演出。融合臺灣原住民族與客家文化元素，讓兩大族群的音樂語彙與歌聲旋律交會共鳴，為新春啟願，獻上溫暖而動人的祝福。

接續於2月7日登場的演出，包含「綻光30—客家金曲演唱會」，以及巴雀室〞重瘋序章：Folk客頌《客返風弦》，兩場節目將於午後分別在演藝廳與演奏廳演出，彼此呼應、交織共鳴，引領觀眾感受臺灣土地記憶與家鄉情感的細膩流動。



