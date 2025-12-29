2026新竹縣新春音樂會 4場接力演出 歡慶文化30特辦抽獎添驚喜

二0二六新竹縣新春音樂會四場接力演出，歡慶文化三十特辦抽獎，讓民眾過年新增小確幸。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

「春響‧春想二０二六新竹縣新春音樂會」從一月廿四日到二月七日推出氣勢磅?的交響樂、承載記憶的原住民族古調、到原住民與客家合唱，以及由優秀臺灣音樂家組成的室內樂團，為觀眾帶來四場跨越文化與世代的音樂饗宴。

文化局表示，歡慶文化局成立三十週年，「龍騰樂典」、「原客唱響」、「綻光三十客家金曲演唱會」等三場演出有摸彩活動為新春添喜，獎項包含 Marshall Emberton III 攜帶式藍牙喇叭及 HomePod mini，縣長楊文科邀請大家相約走進音樂廳，以動人的旋律迎接新年，用音樂啟動希望。

文化表示，此新春系列音樂會由吳榮順教授策展，以西方交響樂的宏偉篇章，結合客家與原住民族音樂的深情吟唱，展現臺灣文化的豐富層次與時代精神。透過跨族群、跨世代的音樂對話，呈現新竹多元文化共構而成的聲音風景。

首場「龍騰樂典」將於明年一月廿四日下午二時卅分演藝廳登場，由指揮莊文貞帶領長榮交響樂團，攜手鋼琴家黎國媛、中提琴家蔡享享，以氣勢磅礡的交響樂章震撼開場。第二場一月廿五日「原客唱響」邀集竹縣無形文化資產泰雅族口簧琴與縱笛技藝保存者Along Yupas阿隆優帕司，以及以深情歌聲著稱的泰雅音樂家雲力思，泰雅之聲合唱團及原客混聲合唱團共同演出。融合臺灣原住民族與客家文化元素，讓兩大族群的音樂語彙與歌聲旋律交會共鳴，為新春啟願，獻上溫暖而動人的祝福。

接續二月七日登場的演出，包含「綻光三十客家金曲演唱會」，以及巴雀室「原客唱響」重瘋序章Folk客頌客返風弦，兩場節目將於午後分別在演藝廳與演奏廳演出，彼此呼應、交織共鳴，引領觀眾感受臺灣土地記憶與家鄉情感的細膩流動。