2026新竹縣藍天變綠地？徐欣瑩「退黨黑歷史」被掀

備戰2026年九合一選舉戰，各陣營初選提名戰陸續開跑。國民黨2026新竹縣長選戰方面，原本三人有意參戰，但經協調後，現任立委林思銘公開宣布退選，形成同黨立委徐欣瑩對戰新竹縣副縣長陳見賢的「1V1局面」。但徐欣瑩2015年曾退黨加入民國黨的過往，隨後也引發討論，讓她的「忠誠度」備受外界質疑；對此，就有時事粉專發文挖出徐欣瑩曾兩度成功「分走大量泛藍選票」的黑歷史，狠批她「臥底的角色」扮演得挺真的。

國民黨立委徐欣瑩2025年12月18日宣布參選2026新竹縣長，但她一句「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」卻惹毛新竹副縣長陳見賢，讓對方競選辦公室發聲砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。在藍營新竹縣長掀內鬥之際，徐欣瑩的「忠誠度」也備受外界質疑，不少人擔憂她是否有可能脫黨參選。





現任新竹縣副縣長陳見賢、國民黨新竹縣立委徐欣瑩。（圖／徐欣瑩國會辦公室提供、翻攝自陳見賢臉書）





面對外界質疑，徐欣瑩1月3日在臉書上傳簡短影片回應「對黨忠誠度」議題。時事粉專《諸葛村夫聊八卦》4日也特別發文談及此事，他形容徐欣瑩在影片中直白交代自己過去退出國民黨，是因為太陽花學運重挫國民黨，不得不退黨假意投降綠營，等國民黨聲勢起來之後再回歸，他直言「這種自爆的論述，我真的不敢恭維」。





徐欣瑩上傳短片解釋當年「退黨」的真實原因。（圖／翻攝自臉書@徐欣瑩）





接著還指出徐欣瑩2015年退出國民黨後，馬上在2016年跟宋楚瑜搭檔參選總統，2018年再以「民國黨」身分參選新竹縣長。雖然兩次都沒有當選，但是都成功分散了大量泛藍的選票。粉專《諸葛村夫聊八卦》就狠批徐欣瑩「這個臥底的角色，確實扮演的挺真的」。貼文曝光引發眾多網友熱議，有人留言「臥底到成真，老是跟國民黨的人對選」、「國民黨黨性令人搖頭啊」。至於新竹縣2026是否有機會「藍天變綠地」，就有網友預言若藍委徐欣瑩出線，恐直接讓給民進黨竹縣主委、竹北市長鄭朝方當選「看來新竹縣要白白送給鄭朝方了」。

