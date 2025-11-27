2026新竹縣長國民黨3搶1？徐欣瑩表態：若需要我當然義不容辭

距離2026九合一選舉約剩1年時間，其中新竹縣長部分，國民黨現任縣長楊文科即將卸任，目前藍營內部包括新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委徐欣瑩與林思銘，都表態有意角逐，其中陳見賢今（27）日正式宣布參選。對此，徐欣瑩也正式表態，「新竹縣如果需要我，那我當然義不容辭，全力以赴」。

國民黨立委徐欣瑩。（資料照／中天新聞）

艾普羅行銷市場研究股份有限公司26日公布一份最新民調，國民黨的徐欣瑩、陳見賢、林思銘3位人選，分別與民進黨的鄭朝方競選新竹縣長，您會投票支持哪一位來做縣長？結果顯示，3位候選人的支持度皆低於民進黨鄭朝方，其中徐欣瑩與鄭朝方的支持度差距僅2.9個百分點，在抽樣誤差範圍內，其餘兩位國民黨候選人與鄭朝方的支持度差距皆超過1成。

民調顯示，如果是徐欣瑩對決鄭朝方，徐欣瑩支持度33.9%，鄭朝方支持度36.8%，8.7%都不支持，19.5%無反應。如果是陳見賢對決鄭朝方，陳見賢支持度24%，鄭朝方支持度42.5%，10.3%都不支持，22.9%無反應。如果是林思銘對決鄭朝方，林思銘支持度28.6%，鄭朝方支持度40.8%，8.9%都不支持，21%無反應。

國民黨立委林思銘。（資料照／中天新聞）

對於昨日艾普羅公布的新竹縣長最新民調，徐欣瑩今日受訪時坦言，自己看到時也感到很驚訝，這顯示出國民黨必須警惕，要更加努力爭取縣民的支持和認同。徐欣瑩說，新竹縣是一個偉大的城市，「新竹縣如果需要我，那我當然義不容辭，全力以赴」，也希望能夠爭取民眾的認同和支持，「我們義無反顧，全力以赴，為新竹贏得勝利」。

竹北市長鄭朝方。（資料照／中天新聞）

至於被問到希望的初選模式？徐欣瑩提到，鄭麗文當選後多次談話強調，要將國民黨帶入一個新的秩序，她也向大家保證，2026縣市長選舉中，會為各縣市推出最強的候選人，得到民意支持度最高、最強的候選人，能夠取得勝利，且鄭麗文多次重申，有信心國民黨一定會為2026年找出最佳候選人。

